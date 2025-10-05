Encuentran sin vida a joven desaparecido en Maraita

La tarde del viernes 4 de octubre fue hallado sin vida un joven que había sido reportado como desaparecido desde el pasado martes 30 de septiembre, en el sector conocido como Los Mangos, en la calle vieja que conduce a Maraita Centro, departamento de Francisco Morazán.
Vecinos del sector de Los Mangos, en la calle vieja hacia Maraita Centro, alertaron a las autoridades tras descubrir un cuerpo en medio de la maleza. Al llegar al lugar, los agentes policiales confirmaron que se trataba del joven que su familia buscaba desde hacía varios días.
El joven fue identificado como Alan Noé Flores Munguía, quien según su familia, el joven salió de su casa el pasado martes y no regresó.
De acuerdo con los primeros reportes, el cuerpo se encontraba en avanzado estado de descomposición, y presentaba señales de haber sido mordido por animales del monte. Las autoridades indicaron que, por ahora, no se puede determinar la causa del fallecimiento.
Personal de Medicina Forense realizó el levantamiento del cadáver, mientras investigadores de la Policía Nacional iniciaron las diligencias para esclarecer las circunstancias de su muerte.
Familiares de Alan Noé Flores lamentaron el trágico desenlace y pidieron a las autoridades una investigación exhaustiva para conocer qué ocurrió realmente.