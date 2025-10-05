Encuentran sin vida a joven desaparecido en Maraita

Francisco Morazán, Honduras.

La tarde del viernes 4 de octubre fue hallado sin vida un joven que había sido reportado como desaparecido desde el pasado martes 30 de septiembre, en el sector conocido como Los Mangos, en la calle vieja que conduce a Maraita Centro, departamento de Francisco Morazán.

Vecinos del sector de Los Mangos, en la calle vieja hacia Maraita Centro, alertaron a las autoridades tras descubrir un cuerpo en medio de la maleza. Al llegar al lugar, los agentes policiales confirmaron que se trataba del joven que su familia buscaba desde hacía varios días.