Sale a la luz video del asesinato de dos jóvenes frente a discoteca en Sabá

Sabá, Colón

Salió a la luz el video del momento en que asesinan a dos jóvenes en la madrugada del sábado 4 de octubre frente a una discoteca en el municipio de Sabá, Colón, zona nororiental de Honduras. En el material audiovisual se observa cuando un grupo de hombres inician una fuerte discusión al lado de un vehículo estacionado frente al centro nocturno.

De un momento a otro, la situación se salió de control y se tornó violenta. Tres individuos comienzan a disparar contra Anthony Cano Sevilla (22 años) y Maikol Enrique Rodríguez (20 años). Los jóvenes quedaron tendidos en la orilla de la calle de tierra, mientras los atacantes se subieron al carro pickup de color blanco y huyeron de la escena del crimen, pero en ese instante llegó una patrulla de la Policía.

Personas que se encontraban en el lugar se acercaron para tratar de auxiliar a Anthony y Maikol; sin embargo, estos murieron de forma instantánea.

Los agentes de la Policía Nacional fueron alertados por quienes presenciaron el homicidio, por lo que rápidamente iniciaron una persecución contra los victimarios, logrando capturarlos en el bario La Pava, de Sabá.

Las autoridades les decomisaron el automotor en el que se trasladaban, un Chevrolet Colorado, y las armas de fuego con las que habrían dado muerte a los jóvenes frente a la discoteca.