¿Quiénes eran las dos mujeres ultimadas dentro de una cantina en Catacamas?

La violencia volvió a estremecer el oriente del país tras el asesinato de dos mujeres en el municipio de Catacamas, departamento de Olancho.
El crimen ocurrió la noche del sábado en el barrio Ojo de Agua del referido municipio.

De acuerdo con los primeros reportes, las víctimas se encontraban departiendo dentro de una cantina cuando fueron atacadas por hombres desconocidos.

Los sujetos armados irrumpieron en el lugar y abrieron fuego contra ellas, causándoles la muerte de manera inmediata.
Una de las mujeres ultimadas fue identificada como Bessy Varela, residente en el barrio La Palmira.
La otra fémina asesinada respondía al nombre de Silvia Reyes, quien residía en el barrio San Carlos de Catacamas.
Pobladores del sector se mostraron alarmados por este terrible hecho de violencia en Catacamas.

La Policía Nacional llegó a la escena del crimen para levantar pesquisas del caso. Hasta el momento, se desconoce el móvil del crimen, así como la identidad de los responsables.

Medicina Forense también se hizo presente en el lugar para levantar los cuerpos y trasladarlos a la morgue del Ministerio Público en Tegucigalpa.

Este doble crimen ocurre días después de que la jovencita Anny Michell Varela fue asesinada en circunstancias similares dentro de una cantina en el municipio de Patuca, Olancho.

