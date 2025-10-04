  1. Inicio
Doble asesinato en Sabá: caen sospechosos e identifican a víctimas

Los hombres, sospechosos de matar a los dos jóvenes durante una riña en el bar y discoteca “El Tamarindo” de Sabá, fueron capturados tras una persecución policial en el barrio La Pava.

Doble asesinato en Sabá: caen sospechosos e identifican a víctimas
1 de 11

Agentes policiales capturaron a tres sospechosos del doble homicidio perpetrado en la madrugada de este sábado en Sabá, Colón, región nororiental de Honduras.

Doble asesinato en Sabá: caen sospechosos e identifican a víctimas
2 de 11

Los detenidos fueron ubicados tras un operativo de saturación en las cercanías del barrio La Pava.
Doble asesinato en Sabá: caen sospechosos e identifican a víctimas
3 de 11

Los presuntos homicidas habrían participado en una riña en el bar y discoteca “El Tamarindo”.
Doble asesinato en Sabá: caen sospechosos e identifican a víctimas
4 de 11

El vehículo Chevrolet blanco en el que huían los sospechosos fue interceptado por la Policía.
Doble asesinato en Sabá: caen sospechosos e identifican a víctimas
5 de 11

Durante la inspección, se decomisaron dos pistolas con sus respectivos cargadores.
Doble asesinato en Sabá: caen sospechosos e identifican a víctimas
6 de 11

Uno de los capturados fue identificado como Dayron Eliud Bautista Banegas (39 años).

Doble asesinato en Sabá: caen sospechosos e identifican a víctimas
7 de 11

Dayron Eliud Rivera, de 19 años, es el segundo detenido por el doble homicidio en Sabá.

Doble asesinato en Sabá: caen sospechosos e identifican a víctimas
8 de 11

El tercer y último capturado es Jefferson Josué Cerritos Bautista (26 años). La Policía indicó que los tres sujetos intentaron apuntar con sus armas a los agentes, pero al verse acorralados, se rindieron.

Doble asesinato en Sabá: caen sospechosos e identifican a víctimas
9 de 11

Doble asesinato en Sabá: caen sospechosos e identifican a víctimas
10 de 11

En tanto, las víctimas respondían a los nombres de Maikol Rodríguez y Anthony Cano, quienes murieron tras recibir múltiples disparos.
Doble asesinato en Sabá: caen sospechosos e identifican a víctimas
11 de 11

El bar “El Tamarindo” fue acordonado por agentes policiales mientras se recababan evidencias.
