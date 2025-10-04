Doble asesinato en Sabá: caen sospechosos e identifican a víctimas

Agentes policiales capturaron a tres sospechosos del doble homicidio perpetrado en la madrugada de este sábado en Sabá, Colón, región nororiental de Honduras.
Los detenidos fueron ubicados tras un operativo de saturación en las cercanías del barrio La Pava.
Los presuntos homicidas habrían participado en una riña en el bar y discoteca “El Tamarindo”.
El vehículo Chevrolet blanco en el que huían los sospechosos fue interceptado por la Policía.
Durante la inspección, se decomisaron dos pistolas con sus respectivos cargadores.
Uno de los capturados fue identificado como Dayron Eliud Bautista Banegas (39 años).
Dayron Eliud Rivera, de 19 años, es el segundo detenido por el doble homicidio en Sabá.
El tercer y último capturado es Jefferson Josué Cerritos Bautista (26 años). La Policía indicó que los tres sujetos intentaron apuntar con sus armas a los agentes, pero al verse acorralados, se rindieron.
En tanto, las víctimas respondían a los nombres de Maikol Rodríguez y Anthony Cano, quienes murieron tras recibir múltiples disparos.
El bar “El Tamarindo” fue acordonado por agentes policiales mientras se recababan evidencias.