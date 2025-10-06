Colocan cruz en honor al héroe policial Kevin Pérez y al niño Elvis Eliú

San Pedro Sula, Cortés.

Tras 23 días de la tragedia, familiares colocaron la cruz en el lugar de los hechos como un homenaje para mantener viva la memoria de lo sucedido.

En honor al inspector policial Kevin Pérez y al niño Elvis Eliú Bautista , una bella cruz, humildemente adornada, fue encontrada este lunes en la quebrada La Primavera , en el bulevar del Sur, San Pedro Sula.

Kevin Pérez se lanzó a las aguas al ver que dos niños eran arrastrados por la corriente de la quebrada La Primavera, en un desesperado intento por rescatarlos. Logró salvar con vida al primero, pero al intentar auxiliar al niño Elvis Eliú fue arrastrado por la corriente y, trágicamente, murió ahogado.

El cuerpo del inspector fue encontrado el pasado 15 de septiembre entre la 19 calle y 16 avenida del barrio Cabañas, en San Pedro Sula.

Su muerte causó consternación en la comunidad hondureña, que aún mantenía la esperanza de hallarlo con vida.

El inspector fue velado en dos lugares, primero en la colonia Brisas del Pinal, Santa Bárbara, y posteriormente trasladado al sector de La Cuesta, de donde era originario.

Durante el último adiós, el inspector fue escoltado por un fuerte resguardo policial, que lo despidió con honores de oficial caído mediante oraciones, música, discursos, la entrega de la bandera, así como la participación de la banda y la escolta fúnebre. La ceremonia culminó con el traslado respetuoso del féretro hasta el lugar de entierro.