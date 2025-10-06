  1. Inicio
Buscan a menor desaparecido en río Gualmite, Lempira

Un adolescente de 13 años desapareció tras ser arrastrado por la corriente del río Gualmite, en Lempira. Bomberos y vecinos continúan su búsqueda.

Bomberos y vecinos buscan a menor arrastrado por un río en Lempira.

 Foto: Cuerpo de Bomberos
Lempira, Honduras.

Autoridades del Cuerpo de Bomberos reportaron este lunes la desaparición de un adolescente que fue arrastrado por la fuerte corriente del río Gualmite, tras las intensas lluvias registradas durante el fin de semana en el occidente del país.

Un equipo de rescate se trasladó desde la ciudad de Gracias hasta el municipio de San Sebastián, donde el menor, de 13 años, fue arrastrado por la corriente cuando intentaba cruzar el afluente junto a otro acompañante.

De acuerdo con los reportes preliminares, ambos jóvenes se desplazaban desde el municipio de Belén Gualcho hacia San Manuel Colohete, en el departamento de Lempira, cuando fueron sorprendidos por la crecida repentina del río. Uno de ellos logró ser rescatado con vida, mientras que el otro continúa desaparecido.

Vecinos, amigos y familiares del adolescente se sumaron a la búsqueda desde la noche del domingo, pero al no obtener resultados solicitaron apoyo al Cuerpo de Bomberos de Gracias.

Este lunes, la institución envió personal especializado y equipo de rescate acuático para reforzar las labores en la zona.

