Buscan a menor desaparecido en río Gualmite, Lempira

Lempira, Honduras.

Autoridades del Cuerpo de Bomberos reportaron este lunes la desaparición de un adolescente que fue arrastrado por la fuerte corriente del río Gualmite, tras las intensas lluvias registradas durante el fin de semana en el occidente del país.

Un equipo de rescate se trasladó desde la ciudad de Gracias hasta el municipio de San Sebastián, donde el menor, de 13 años, fue arrastrado por la corriente cuando intentaba cruzar el afluente junto a otro acompañante.