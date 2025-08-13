Defensas piden nulidades en proceso judicial contra Nelson Márquez

Tegucigalpa, Honduras

El juez que conoce la causa programó la continuación de la audiencia inicial para este jueves, momento en que el Ministerio Público presentará objeciones a los medios de prueba y a las excepciones y nulidades planteadas por las defensas.

La audiencia inicial contra el diputado Nelson Márquez y seis imputados más se centró este martes en la presentación de las pruebas que se buscan evacuar en esta etapa procesal.

El martes, las defensas legales de los siete imputados presentaron excepciones y nulidades respecto a las actuaciones del Ministerio Público, en relación con la acción penal que promueve el ente acusador del Estado.

Carlos Silva, portavoz del Poder Judicial, explicó que dichas excepciones y nulidades fueron planteadas por falta de acción, por extinción de la causa y por cosa juzgada, ya que, según los apoderados legales, no debió promoverse la acción penal contra sus representados.

Los defensores de Márquez y los demás acusados también plantearon incidentes de prescripción, argumentando que habían transcurrido más de diez años desde la presentación del requerimiento fiscal.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Los otros implicados presentes en el proceso son Eva María Vásquez Villanueva, Juan Fernando Madrid Lezama, Raymundo Esaú Gradiz Vilorio, Irissabel Lucía Miranda Hernández, Caronte Rojas Zavala y Rafael Eduardo Chávez Aguilar.

Alina Aguilera, apoderada legal del juez Raymundo Gradiz, señaló al término de la audiencia: "Nosotros presentamos dos excepciones por falta de acción, basadas en el hecho que a mi representado, por su condición de juez, se le debería de seguir un proceso de antejuicio".

El MP había solicitado un proceso de antejuicio contra Gradiz Vilorio, pero —según Aguilera— la Corte de Apelaciones, por unanimidad de votos, declaró sin lugar la solicitud.

"La idea del antejuicio es hacer una revisión de los actos procedimentales de un juzgador. Esto era en materia civil, no tenía por qué conocerlo la Sala Penal; la revisión del proceder del juzgador debía hacerse en la Sala Civil, pero no se respetó esa condición", reclamó Aguilera.

Por su parte, Jair López, representante legal de Caronte Rojas, también presentó otra de las excepciones en este proceso, que actualmente se sigue contra siete de los 11 señalados por el presunto desfalco al Estado de Honduras.