  1. Inicio
  2. Premium
  3. Verifica
  4. Explicativo

La desinformación tras la captura del diputado Nelson Márquez

Las citas falsas fueron la constante de desinformación sobre el caso legal del subjefe de la bancada del Partido Nacional

  • 08 de agosto de 2025 a las 15:58 -
  • José Quezada
La desinformación tras la captura del diputado Nelson Márquez

El apoderado legal de Márquez confirmó a LA PRENSA Verifica que su defendido no realizó algunas declaraciones que usuarios dan por cierto.

 Foto: Archivo/LA PRENSA

San Pedro Sula, Honduras
La captura y el caso legal de Nelson Márquez, subjefe de la bancada del Partido Nacional, no solo desató una noticia de impacto nacional, sino que también construyó un terreno fértil que dejó desinformación a través de las redes sociales.

Las citas falsas fueron la constante de desinformación sobre el caso, protagonizadas por declaraciones atribuidas erróneamente tanto al congresista como a Nasralla.

LA PRENSA Verifica te comparte las falsedades que han circulado sobre el caso y que pueden generar confusión y desconfianza entre la población.

Nelson Márquez no dijo que tomó “el dinero prestado” tras su captura

En redes sociales circula una publicación que atribuye al diputado del Partido Nacional, Nelson Márquez, una supuesta frase en la que asegura haber tomado "el dinero prestado" y denuncia "persecución política", tras su captura por un caso de fraude contra el Estado.

Pero es falso: no hay registros de la presunta cita y el equipo legal de Márquez confirmó a LA PRENSA Verifica que él no ha emitido esas declaraciones.

Hasta la fecha, el diputado ha ofrecido declaraciones públicas, pero en ninguna de ellas ha mencionado esa frase que se le atribuye.

Captura de pantalla a una publicación de Facebook hecha el 1 de agosto de 2025.

Captura de pantalla a una publicación de Facebook hecha el 1 de agosto de 2025.

 (Imagen: Captura de pantalla)

No hay registro de que Nelson Márquez atribuyera orgullo de Morazán por no doblegarse ante Manuel Zelaya

Circula en redes sociales una publicación que atribuye al diputado nacionalista Nelson Márquez una supuesta declaración en la que asegura que Francisco Morazán se sentiría orgulloso de él por no doblegarse ante el expresidente Manuel Zelaya.

Sin embargo, esta información es falsa. LA PRENSA Verifica no encontró registro de que el diputado haya pronunciado tales palabras.

De la misma manera, en ninguna de sus intervenciones registró esas declaraciones que usuarios en redes sociales dan por cierto.

Captura de pantalla a una publicación de Facebook hecha el 5 de agosto de 2025.

Captura de pantalla a una publicación de Facebook hecha el 5 de agosto de 2025.

 (Imagen: Captura de pantalla)

Es falso que Nasralla dijo que la situación legal de Nelson Márquez es persecución política

En redes sociales circula una imagen que contiene una supuesta cita de Salvador Nasralla, candidato presidencial del Partido Liberal, en la cual se solidariza con el diputado del Partido Nacional, Nelson Márquez, y denuncia una persecución política en su contra.

Sin embargo, es falso. Nasralla confirmó a LA PRENSA Verifica que no expresó tales palabras.

  • Fuentes
  • Verificaciones de LA PRENSA
Nuestras clasificaciones
VERDADERO

Cuando las pruebas son fehacientes y confirman la información.

FALSO

Todas las fuentes arrojan que la información no es cierta.

ENGAÑOSO

Contiene datos mezclados entre verdadero, falso, o sacado de contexto.

VERDAD A MEDIAS

La información es correcta pero omite elementos clave del contexto.

INEXACTO

La información que se aproxima a la exactitud.

SIN EVIDENCIA

No hay datos públicos ni alternativos para probar la información.

José Quezada
José Quezada
jose.quezada@elheraldo.hn

Coeditor en LA PRENSA Verifica y El Heraldo Verifica. Principalmente hace fact-checking político, pero también desmiente bulos, trata y visualiza datos. Licenciado en Periodismo por la UNAH.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Ultimas Noticias