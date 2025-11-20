El video en el que Nasralla dice haberse reunido con JOH para obtener 13 diputados es de 2018, no de 2025

San Pedro Sula, Honduras

Circula en redes sociales una entrevista del candidato presidencial del Partido Liberal, Salvador Nasralla, en la que afirma haberse reunido con el expresidente Juan Orlando Hernández (2014-2022) para conseguir 13 diputados en el Congreso. Sin embargo, la declaración no es reciente. La entrevista fue realizada en febrero de 2018, luego de que Nasralla participara como aspirante presidencial por la Alianza de Oposición Contra la Dictadura. "Lo único que te digo es que este es otro vividor delincuente, escucha a tu futuro presidente salvador nasralla", dice una publicación de TikTok, visualizada más de 2,000 veces desde el 17 de noviembre de 2025.

Salvador Nasralla es el candidato presidencial del Partido Liberal para las elecciones generales de 2025. Anteriormente, aspiró a la Presidencia en los comicios de 2013 y 2017. Por su parte, Juan Orlando Hernández fue presidente de Honduras durante dos períodos consecutivos: de 2014 a 2018 y de 2018 a 2022. En 2024 fue condenado a 45 años de prisión tras ser declarado culpable por los delitos de conspiración para importar cocaína a Estados Unidos, uso y posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para el uso de armas. Honduras celebrará elecciones generales el próximo 30 de noviembre, en las que se elegirá al nuevo presidente de la República, además de diputados al Congreso Nacional, corporaciones municipales y representantes al Parlamento Centroamericano.

Entrevista de 2018

Una búsqueda inversa con fotogramas clave del video viral, realizada mediante la extensión de Google Chrome InVid We Verify, llevó a un video publicado en YouTube el 2 de febrero de 2018. En él se muestra una entrevista con Salvador Nasralla. Durante la secuencia, el político expresa: “Y de hecho me reuní con Juan Orlando Hernández (...) ¿Sabés lo único que le pedí a Juan Orlando en aquel momento? Me dijo: ‘Armemos un ministerio anticorrupciones, usted es una persona honesta’. No, le dije, 'yo no quiero nada’. Le dije, ‘si quiere darme algo, por favor, no me quite más diputados, porque cada día me bajan uno’. Y cogió el teléfono, llamó y dijo: ‘¿Cuántos tiene?’ ‘Trece’. ‘Déjenlo ahí’. Y gracias a eso tengo 13 diputados”.