Hondureños sorprenden: Concacaf revela el mejor 11 de Copa Centroamericana

El Alajuelense se coronó por tercera vez en la Copa Centroamericana 2025 el pasado 26 y ya se conoce al mejor 11 durante toda la competencia.
Los ticos vencieron al Xelajú desde los penales y fueron campeones en la competencia de la Concacaf.
A días de haberse jugado la gran final de la Copa Centroamericana 2025, se conoció el 11 ideal compartido por la Concacaf.
Bayron Mora, arquero del Alajuelense de Costa Rica, fue nombrado el mejor defendiendo el arco de la Copa Centroamericana 2025.
Widvin Tebalán de Xelajú fue elegido como el mejor lateral izquierdo de la competencia de la Concacaf.
El zaguero central elegido como el mejor fue el tico Alexis Gamboa de Alajuelense.
Guillermo Villalobos, del monarca Alajuelense, fue nombrado como el mejor lateral derecho del evento.
El mediocampista Juan Cardona es otro de los jugadores del Xelajú que destacaron en la competencia.
El experimentado mediocampista Celso Borges jugó poco en la competencia, pero fue destacado como uno de los mejores.
Creichel Pérez también destacó en la competencia de la Copa Centroamericana y obtuvo el premio.
Jorge Aparicio formó parte del 11 ideal del evento internacional entre los clubes de Centroamérica.
El mediocampista hondureño Jhow Benavídez, futbolista del Real España, es el primero de los dos catrachos en la nómina.
El delantero Ángel López destacó como el segundo mejor atacante de la competencia.
Jorge 'Toro' Benguché, delantero del Olimpia, fue el máximo goleador de la Copa Centroamericana 2025 al anotar 9 goles.
Así quedó el 11 ideal de la Copa Centroamericana 2025 de la Concacaf.