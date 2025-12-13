  1. Inicio
Héctor Castellón relata su impactante historia: "Se me paralizaron los pies"

Castellón ha compartido su duro relato luego de dejar el fútbol por problemas de salud.

  Actualizado: 13 de diciembre de 2025 a las 13:23
  • Franklin Martínez
Tegucigalpa, Honduras.

La carrera como técnico para Héctor Castellón tuvo un cambio total hace más de un año cuando estaba al frente de los Lobos de la UPNFM y tuvo que dejar el camino para concentrarse en su salud.

Héctor Castellón ha vivido un proceso extenso, complicado y que en ocasiones sus decisiones no han ayudado, pero poco a poco ha ido saliendo de esta dura etapa.

La Teletón se está desarrollando en Honduras y el entrenador oriundo de Muchilena, Omoa, reveló con detalles su historia. De lo complicado que ha sido todo.

"Ha sido una de las decisiones más importantes que he tomado, hoy casi un año después la Teletón me tiene saliendo de este lío", relató Héctor Castellón, de 65 años, a la periodista Francis Izaguirre.

Y se desahogó: "Tuve un problema prostático, tuve que recibir quimioterapia y radioterapias, los efectos secundarios de eso generaron que se me paralizaron los pies, los nervios y perdí fuerza".

"Hago ejercicios de piscina y en el mar, ya damos pasitos. Tuve un pequeño atraso, por la forma de ser de uno, fui burro", confesó entre risas y seriedad.

Héctor Castellón agradeció a la Teletón por todo lo que han hecho por él: "Sin ellos es imposible lograrlo, fue además una terapia emocional que me ha permitido ser de nuevo el Héctor Castellón de 1977 cuando salí de mi pueblito, gracias a Teletón".

Héctor Ramón Castellón Fernández ha sido entrenador de Motagua, Victoria, Vida, Marathón, Honduras Progreso, Real Sociedad, Juticalpa FC y Heredia en Guatemala.

También es ingeniero industrial por la Universidad de Monterrey y máster en antropología por la Universidad Panamericana en México, donde además realizó toda su formación como director técnico.

Cabe resaltar que Héctor Castellón es el último técnico hondureño campeón de la Liga Nacional, lo logró en el torneo Apertura 2015 bajo el mando del Honduras Progreso.

Franklin Martínez
Franklin Martínez
Periodista

Reportero y redactor desde 2010 en las plataformas de impreso y digital en Grupo OPSA (Diario Diez, La Prensa y El Heraldo) . Formado en las aulas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula.

Ver más
