Héctor Castellón se confiesa: “He sentido mucho temor y he llorado”

Lo hago porque siento que lo puedo hacer y no me lo han prohibido mis médicos. No lo he hecho para que me vean como un superhéroe o algo parecido, tampoco por ser ejemplo. Me gusta estar con mi equipo, siento que puedo ayudar estando ahí. Voy bien en la recuperación, pronto estaré llevando mi vida normal.

Al Motagua llegué con poca experiencia, acababa de llegar de Mèxico y no conocía algunas cosas. Al Marathón lo tomé en una época que el equipo enfrentaba una problemática, no tenía estabilidad para trabajar y desarrollar mi potencial . Saliendo de ahí fui campeón con el Honduras Progreso. Hoy Marathón vive en realidad diferente y Motagua, igual. Ahora las cosas serían quizás diferentes, tengo más experiencia .

Del Real España y Olimpia he recibido ofertas para dirigirlos pero no se ha dado, alguna vez porque yo así lo decidí y en otra ocasión simplemente no se ha dado por falta de acuerdo. Las circunstancias no lo han permitido, pero seguimos en camino y ahí se encuentra uno, aunque ahorita soy feliz en la UPN.

En la UPN. Aquí en el primer torneo sufrí siete derrotas seguidas y respetaron el proyecto los directivos. Me han tratado muy bien. Todos han sido atapas bonitas, en todos he disfrutado, en algunos más y en otros menos. Me he sentido bien en todos.

Regular, he hecho cosas buenas otras no tan buenas, torneos buenos y otros no tan buenos. Es una carrera normal, he salido campeón(Honduras Progreso) y subcampeón (Real Sociedad).

Como ingeniero trabajé un año en la empresa IBM de México, pero luego saqué mis cursos del fútbol, al terminar pasé a integrar la Federación Mexicana de Fútbol como instructor y de ahí en adelante el fútbol me atrapó. Lo de antropología lo he puesto en práctica en esto del fútbol.

¿Cuál es en realidad tu problema?

Cerca de la columna, en el sacro, me salió una masa, se me inflamó, me prensó los nervios y me adormeció los pies. Ya no tenía control en los pies, perdí masa muscular, movilidad, a grado de que ya no podía caminar.

Ayer recibí una llamada de la doctora Chávez, dice que mi recuperación va bien y ya comenzaremos la segunda etapa del tratamiento que es la fisioterapia para comenzar a caminar. Le agradezco a la doctora, se ha portado muy bien.

¿Has sentido temor?

Sí, mucho temor. Yo he sido activo, hago ejercicio y temí que esto afectara mi salud de forma más dura. He llorado, he reído, me la he pasado mal pero mis amigos y compañeros me han hecho sentir bien. Pero me lo han tratado bien y todo está bajo control.

Los médicos me dicen que solo debo de tener paciencia y es lo que menos he tenido, pero la doctora me dijo que ya estaré caminando. Reconozco que he tenido temor de quedar en silla de ruedas.

¿Y la UPN para que está en este torneo?

Hemos tenido un inicio regular, pero las cosas no son como inician sino como terminan. Nuestro objetivo es superar lo que hicimos el torneo anterior. El próximo reto es clasificar entre los primeros seis. Me gustaría ser campeón otra vez y siento que pronto puedo dar el campanazo.