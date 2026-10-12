Congreso espera opinión de la Corte sobre reformas contra grupos terroristas

El procedimiento parlamentario contempla solicitar la opinión del Poder Judicial antes de someter el proyecto a discusión y eventual aprobación del Congreso Nacional.

La iniciativa, remitida por el Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de Seguridad, busca endurecer los castigos y eliminar beneficios procesales para integrantes de estructuras criminales categorizadas como organizaciones terroristas (la MS-13, Pandilla 18 y el Cartel del Diablo).

Tegucigalpa, Honduras. El Congreso Nacional está a la espera de la opinión de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para avanzar en la discusión de reformas al Código Penal y al Código Procesal Penal.

“Como corresponde al Congreso Nacional, mandamos a la Corte Suprema de Justicia pedir la opinión específicamente a la Sala de lo Penal”, confirmó Carlos Ledezma, secretario del Congreso Nacional.

El paquete de reformas remitido por el Ejecutivo plantea cambios en la ejecución de las penas. Entre ellos, propone prohibir que las personas condenadas por terrorismo accedan a la libertad condicional tras cumplir la mitad de la condena.

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De aprobarse la reforma en esos términos, quienes sean declarados culpables de estos delitos tendrían que cumplir la totalidad de la pena de prisión impuesta por los tribunales.

Asimismo, la propuesta contempla facultar a la Policía Nacional y a la Policía Militar del Orden Público para realizar allanamientos en operativos de emergencia contra estas estructuras criminales.

“Esperamos que de la manera más rápida, pues, ellos den su opinión para que esto sirva de insumo para mejorar la ley que ya tenemos y endurecer las penas contra estos grupos terroristas”, manifestó Ledezma.

Las autoridades parlamentarias señalaron que, aunque el criterio que emita la Corte no tendría carácter vinculante, serviría como insumo para revisar la propuesta y prevenir posibles problemas legales en su aplicación.

Paralelamente, las comisiones de trabajo del Congreso Nacional avanzan en la revisión de los aspectos técnicos del proyecto remitido por el Ejecutivo.