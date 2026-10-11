Embajada de EE UU lanza nueva advertencia sobre las caravanas migrantes

“No desperdicies tu dinero ni arriesgues tu vida. Los traficantes de personas mienten. Las caravanas fracasan. La frontera está cerrada para los inmigrantes ilegales. Cualquier persona que intente ingresar ilegalmente a Estados Unidos será detenida, deportada y procesada. No arriesgues tu futuro”, escribió la sede diplomática en sus redes sociales.

Tegucigalpa, Honduras. La Embajada de Estados Unidos en Honduras volvió a advertir sobre los riesgos que enfrentan las personas que intentan llegar al país norteamericano a través de caravanas migrantes y aseguró que estos desplazamientos fracasarán.

La publicación estuvo acompañada de una ilustración de una caravana con la leyenda: “TODAS las caravanas de inmigrantes ilegales fracasarán”.

El 7 de octubre, la Embajada de Estados Unidos publicó otro mensaje en el que afirmó que, bajo el gobierno del presidente Donald Trump, “ningún inmigrante ilegal está logrando cruzar la frontera sur”, independientemente de si las personas intentan ingresar al país en una caravana, por cuenta propia o mediante el pago a un traficante de personas.

En esa publicación, la sede diplomática también advirtió: “Ningún inmigrante ilegal está logrando cruzar la frontera sur de Estados Unidos bajo la Administración Trump. Ya sea que le pagues a un traficante de personas, intentes cruzar por tu cuenta o te unas a una caravana, intentar llegar ilegalmente a Estados Unidos fracasarás, y serás deportado o procesado. No arriesgues tu futuro”.

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El pasado 20 de septiembre, una caravana partió desde San Pedro Sula, Cortés, con cientos de hondureños que se dirigían a Estados Unidos en busca de mejores oportunidades de vida.

A raíz de estos desplazamientos, la Embajada estadounidense ha reiterado en varias ocasiones que los hondureños que intenten ingresar de manera irregular a su territorio podrían ser retornados.