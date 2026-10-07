Enee enfrenta déficit de potencia firme para la demanda de 2027

Las dos primeras cifras indicativas muestran que la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) cuenta con 2,073.05 megavatios de potencia firme contratada, una cantidad menor que la demanda proyectada de 2,289.02 megavatios. Se estima que la demanda de energía crece entre 5% y 6% anual.

Tegucigalpa, Honduras. El Centro Nacional de Despacho (CND) ha actualizado los requerimientos de potencia firme de Honduras para 2027, tomando como referencia la disponibilidad de energía eléctrica contratada en el sistema energético y la demanda proyectada.

Las cifras indican que la estatal eléctrica deberá contar con 2,289.02 megavatios de potencia firme sin considerar el margen de reserva, que asciende a 215.97 megavatios, o con 2,517.92 MW al incluir un margen de reserva de 444.87 megavatios.

De acuerdo con el CND, la Enee dispone de 899.06 megavatios de plantas contratadas, 1,167.14 megavatios de centrales mercantes y 6.85 megavatios del mercado eléctrico regional.

Por tecnología, la potencia firme está distribuida en plantas térmicas, con 1,291.15 megavatios; hidroeléctricas con regulación mensual o anual, con 271.24 megavatios; y centrales híbridas, con 211.03 MW.

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Además, hay 116.78 megavatios de hidroeléctricas con regulación diaria o semanal; 49.10 megavatios de centrales de biomasa; 39.43 de centrales cogeneradoras; 38.05 de plantas eólicas; 25.18 de centrales sin regulación; 24.24 de plantas geotérmicas, y 6.05 MW de centrales hidroeléctricas regionales.

Ante ese panorama, varios sectores han propuesto a las autoridades de la estata de energía agilizar la compra de energía para cubrir la demanda del próximo año y así evitar apagones.

De acuerdo con los escenarios elaborados por técnicos del CND, los mayores requerimientos de energía se concentran del 5 de abril al 27 de junio de 2027 y, por ende, la estatal eléctrica deberá asegurar la contratación de energía para ese período.

Una de las opciones que tiene la Enee para cubrir la demanda en horas pico es la generación de energía con almacenamiento en baterías de litio, cuya capacidad se estima en alrededor de 200 megavatios en plantas ubicadas en Comayagua, Olanchito y Nacaome.