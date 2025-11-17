Rolando Fonseca señala que Costa Rica vive anclada al recuerdo de Brasil 2014

San José, Costa Rica.

Directo, sin filtros y muy crítico en sus expresiones, Rolando Fonseca, exjugador de la Selección de Costa Rica , mundialista en Corea Japón 2022 lanza duras declaraciones en contra de Miguel El Piojo Herrera, entrenador del seleccionado tico, a quien culpa de que la "Sele" no tenga identidad. Dirigiendo su equipo sub-10 en su academia de fútbol "RF7" ubicada en la zona de Belén, Rolando Fonseca atendió en EXCLUSIVA a los enviados de Diario La Prensa, donde soltó bombas en sus declaraciones y expresó su sentimiento. Apuntó al ángulo, así como lo hacía cuando era al delantero de la Tricolor. Dice que en Costa Rica se sigue viviendo de la generación que triunfó en Brasil 2014 y por eso se convocaron a los cuatro experimentados y no se trabajo la sangre nueva. Revela que si Costa Rica hace el milagro y clasifica al Mundial, deberían de llevar al "Fantasma" Figueroa a dirigir a los ticos ya que fue él quien hizo su trabajo venciendo a Honduras.

LA ENTREVISTA CON FONSECA: ¿Qué tal Rolo, cómo le va?

Estamos en su complejo deportivo aquí en la zona de San José, no sé cómo se llama esta zona. Aquí estamos en la Asunción de Belén, se llama RF7 Soccer Academy. Acabamos de terminar uno de los partidos de todo el fin de semana de lo que hemos tenido con los niños. — ¿Y qué tal su vida ahora fuera del fútbol? Imagino que esto es lo suyo, siempre seguir ligado.

Es parte de... digamos, el único ligamen que me tiene el fútbol es esta parte, los niños, la formación y posteriormente a eso disfrutar la familia, los nietos ahora. — ¿Ya tiene la licencia para ser entrenador?

Sí, desde hace 10 años la tenemos. — ¿Pero todavía está para llegar a primera división o le gusta más la formación?

Me encanta más la formación, pues no hacemos nada en primera división si no formamos. Es una parte en la que hay que meterse mucho. Creo que los países destinamos muchos recursos para los equipos de primera división y la liga menor, que al final es donde usted forma, pule y le da crédito en la formación integral al niño, es donde nadie invierte. — ¿Qué le dejó el fútbol a usted en su larga carrera exitosa, a nivel de selección y clubes?

Del fútbol lo único que quiero rescatar es que gracias a Dios me dejó una familia, algo que realmente agradezco. Si alguien me dijo “¿dónde están sus millones?”, digo: en la familia, en el hogar. Lo demás es efímero; las alegrías llegan, seas campeón y al día siguiente ya no sirve nada. Puedes meter goles, jugar lo mejor que quieras, pero al día siguiente ya no sirve nada. Lo que perdura, lo que trasciende, eso se logra. — Ahorita se viene el partido Costa Rica–Honduras por un boleto al Mundial. ¿Usted le escribió muchos goles a Honduras?

Sí, tuve la dicha de anotar diferentes goles en distintos torneos, pero creo que el partido del martes es un volado, una lotería. — ¿Por qué dice que es un volado?

Porque son dos selecciones inconstantes. Costa Rica hoy no ha arrancado, empezó con muchas dudas de plantel, sinergia entre jugadores y cuerpo técnico. No hay un convencimiento claro de la idea de juego de Miguel Herrera y la interpretación en cancha ha sido mala, pésima, y ​​eso se ve en los resultados. Es una lotería porque son dos selecciones muy emotivas. No sé qué pesará más: si la emotividad de “limpiarse la cara” y ganar, o esperar que Haití tropiece, lo cual sería un ridículo, pero puede pasar.Pero eso es lo que Costa Rica no debe hacer.