La historia del chef tico que atenderá a Selección Honduras: prepara sorpresa

SAN JOSÉ, COSTA RICA.

En la vida existen momentos que nos marcan para siempre, especialmente cuando alguien nos tiende la mano justo en los días más oscuros. Así comienza la conmovedora historia de Cristopher Ruiz, chef jefe del Hotel Hilton Garden de San José, quien esta semana tiene a su cargo la misión de alimentar a los seleccionados hondureños durante su estadía en la capital costarricense. Hace 15 años, Cristopher perdió a sus padres y su vida dio un giro doloroso. Sin embargo, el destino no lo dejó solo: una familia hondureña que vivía en tierras ticas lo acogió como a un hijo cuando apenas era un jovencito. Hoy, convertido en un profesional respetado, no olvida el enorme corazón de esos catrachos que le abrieron su hogar y a quienes llama, con orgullo, sus “papás”. Desde el primer instante, se nota su humildad, al ver al equipo de LA DIEZ, se acercó para platicar y mostrar las notificaciones de las noticias en su móvil porque es lector del diario. Mientras recuerda aquellos días de tragedia, su mirada se llena de melancolía. Fue en esos momentos cuando don Nelson Mejía y su esposa, hondureños radicados en Cartago, lo tomaron bajo su techo y le dieron una nueva oportunidad de vida.

“Ya estamos preparados para recibir a Honduras, cuidando cada detalle para que tengan buena alimentación y el mejor trato”, comienza diciendo con una sonrisa tímida. Su historia empieza precisamente en Cartago, donde su mundo quedó destrozado tras la pérdida de sus padres. Pero gracias a esa familia hondureña, su vida tomó un rumbo diferente. Hoy, no solo los reconoce como sus padres, sino que también les atribuye gran parte de su éxito como chef internacional. Boletín deportes Las noticias deportivas más importantes a nivel nacional e internacional.. “Conocí una familia hondureña que ahora es parte de mi familia. Yo los veo así porque tuvieron muchos detalles conmigo... prácticamente me crié con ellos. Nos alejamos un tiempo, pero volvimos a encontrarnos. Siempre hablamos de fútbol: de Honduras, de la Liga Alajuelense y del Olimpia. Cuando están en Costa Rica son manudos, y cuando están en Honduras son olimpistas”, cuenta Cristopher desde la cocina del Hilton Garden. Rodeado de sus compañeros —a quienes lidera— inicia sus días preparando los platillos que sirven a los huéspedes del hotel. Con orgullo nos muestra su cocina, su oficina y los espacios donde descansará la Selección Nacional. “Yo los conocí cuando perdí a mis padres. Ellos prácticamente se convirtieron en mis padres. Cuidaron de mí y siempre estuvieron atentos a lo que necesitaba. Por eso tengo ese cariño tan grande hacia Honduras. En este momento, uno de los dos se quedará fuera del Mundial, pero mi corazón va con ambos: Honduras y Costa Rica”, afirma. Don Nelson Mejía —negociante, olimpista y liguista— es, para Cristopher, más que un tutor: es familia. Lo mismo siente por sus hijos, con quienes creció y aún mantiene un fuerte vínculo. “No sé de qué parte de Honduras son, pero viven en Cartago. Don Nelson y su esposa siempre han estado pendientes de mí... les tengo un cariño enorme”. Cristopher recuerda con claridad el día en que apareció esa familia en su vida. “Los conocí en una iglesia. Ellos son cristianos. Allí empezó ese cariño. Yo veo a don Nelson y a su esposa como mis padres porque sacaron tiempo para mí, trabajé con ellos en sus negocios, siempre me cuidaron y estuvieron pendientes de lo que yo necesitara”.

LA SORPRESA QUE LE PREPARA A LA BICOLOR