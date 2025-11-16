  1. Inicio
La joya tica donde la Selección de Honduras busca el Mundial ante Costa Rica

El Estadio Nacional de Costa Rica, una obra millonaria levantada en tiempo récord, será el escenario donde Honduras buscará sellar su boleto al Mundial.

1 de 15
1 de 15

El majestuoso Estadio Nacional de Costa Rica se alza imponente en el corazón de San José, como uno de los recintos deportivos más modernos de toda Centroamérica.
2 de 15
2 de 15

Desde su llegada, los enviados especiales de Diario La Prensa han capturado la belleza arquitectónica del coloso tico, que se prepara para recibir un duelo lleno de emoción.
3 de 15
3 de 15

as curvas onduladas de su techo, inspiradas en la figura de un dragón, se convierten en el detalle más llamativo de este moderno escenario deportivo.
4 de 15
4 de 15

En cada rincón del estadio se aprecia la combinación perfecta entre estética contemporánea y funcionalidad, un sello característico de la obra construida por una empresa china.
5 de 15
5 de 15

Con una inversión que superó los cien millones de dólares, el Estadio Nacional se consolidó como uno de los proyectos deportivos más ambiciosos de la región.
6 de 15
6 de 15

La rapidez de su construcción, realizada en menos de dos años, continúa sorprendiendo a locales y visitantes por igual.
7 de 15
7 de 15

La tecnología de punta implementada en iluminación, sonido y seguridad demuestra por qué este recinto está preparado para eventos de talla mundial.
8 de 15
8 de 15

Su certificación internacional lo ha colocado entre los estadios más completos de Centroamérica, capaz de albergar tanto espectáculos artísticos como los encuentros deportivos más exigentes.
9 de 15
9 de 15

Los alrededores del estadio ya empiezan a llenarse de color, con banderas, camisetas y un ambiente vibrante previo al crucial partido entre Costa Rica y Honduras.
10 de 15
10 de 15

Para la Selección de Honduras, este escenario podría convertirse en el tercer estadio extranjero donde se logre una histórica clasificación mundialista.
11 de 15
11 de 15

La ansiedad y la ilusión se mezclan en la afición catracha, que sueña con ver a su equipo obtener el boleto al Mundial de United 2026.
12 de 15
12 de 15

Mientras tanto, el equipo de La Prensa se mantiene atento a cada movimiento, listo para llevar todos los detalles antes, durante y después del esperado encuentro.
13 de 15
13 de 15

La noche del 18 de noviembre promete emociones intensas cuando el balón ruede a las 7:00 PM en este auténtico templo del fútbol centroamericano.
14 de 15
14 de 15

Las imágenes captadas por Yoseph Amaya y Mauricio Ayala muestran la majestuosidad de las entradas principales, donde miles de aficionados se darán cita este martes.
15 de 15
15 de 15

En este impresionante feudo, Honduras se juega la posibilidad de alcanzar su cuarta Copa del Mundo, y las imágenes lo dicen todo: el escenario está listo para una jornada inolvidable.
