Luis Palma y su lindo gesto con hondureños en Costa Rica: esperaron por horas

San José, Costa Rica.

"Ya no quiero salir en fotos... demasiadas ya", comenzó diciendo Luis Palma al nomás salir del ascensor y llegar a la puerta del hotel de concentración de la Selección de Honduras en San José, Costa Rica. Custodiado por los dos guardaespaldas, el seleccionado nacional tuvo enorme gesto de salir a atender a los aficionados hondureños que llegaron a interactuar con ellos.

Con su nuevo peinado, al estilo de Raphinha o Neymar, Luis Palma salió del hotel y se tomó fotos con una familia hondureña que vino desde temprano y estuvieron en la llegada esperando poder sacarse una foto con los jugadores, pero por las medidas se seguridad, no estaba permitido. "Véngase, foto y más fotos", comentó Palma al momento de sacarse las imágenes y verse rodeado de los fotógrafos y periodistas que están dándole cobertura a la Selección de Honduras en el hotel de concentración. Su gesto fue aplaudido por los fanáticos ya que ha sido el único en tener contacto, pues en el hotel está blindado para personas que no sean de la Federación de Fútbol de Honduras.

"Palma es mi gallo", dijo uno de los aficionados. Otros no soportaron esperar más y se fueron sin poder verlos, pues tuvieron que esperar muchas horas y solo unos cuantos pudieron tener la foto con el jugador del Lech Poznan de Polonia, quien atendió a los fanáticos. Boletín deportes Las noticias deportivas más importantes a nivel nacional e internacional.. Eduardo Nuñez, un aficionado hondureño que radica desde hace 13 años en San José, llegó con sus cuatro hijos, todos con la esperanza de poder conocer a los jugadores y sacarse fotos, pero nadie se detuvo. Esperaron hasta las 8:00 pm pero nadie bajó, fue hasta que le enviaron mensaje a los jugadores que tuvieran simpatía y Luis Palma accedió.