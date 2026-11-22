San Salvador, El Salvador.

Diego Martín Vázquez sufrió un duro revés al frente del Alianza de El Salvador. El entrenador argentino no pudo cumplir el objetivo de clasificar al equipo a la liguilla y cerró la fase regular del campeonato con una dolorosa derrota que dejó a los albos fuera de la pelea por el título. La tarde del sábado, el conjunto capitalino cayó 3-2 ante Municipal Limeño en un partido decisivo para sus aspiraciones. Alianza llegó a la última jornada con la obligación de conseguir un resultado favorable para mantener vivas sus opciones de clasificación; sin embargo, terminó superado por un rival que aprovechó sus oportunidades y peleó hasta el final por avanzar. El resultado representó un duro golpe para las aspiraciones del equipo y para el proyecto deportivo encabezado por el extimonel de Honduras, quien no logró conducir a los albos hacia la fase decisiva del torneo salvadoreño.

La derrota contra Municipal Limeño puso fin a una racha de Alianza en el fútbol salvadoreño. El conjunto albo no era eliminado en la fase regular de un torneo de Primera División desde el Clausura 2015. Casi once años después de aquella eliminación, el equipo capitalino volvió a quedarse fuera de la disputa por el título antes de los cuartos de final. La eliminación en el campeonato salvadoreño se suma a otro objetivo que el técnico argentino tampoco pudo alcanzar durante su etapa al frente de Alianza: la clasificación a la Copa de Campeones de la Concacaf. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse En esa competición, el equipo albo fue superado por el Marathón, otro resultado adverso para un proyecto que aspiraba a competir en el ámbito internacional. De esta manera, el balance deportivo de Vázquez quedó marcado por dos objetivos que no pudo concretar: avanzar a la liguilla del torneo local y conseguir el boleto a la competición regional. En cuanto a sus números en el banquillo en la Liga de Salvador, el argentino dirigió ocho partidos, con un saldo de dos victorias, dos empates y cuatro derrotas. Sumó ocho puntos de 24 posibles, para una efectividad del 33,3 %.

Las estadísticas reflejan las dificultades que encontró el entrenador para conseguir regularidad en los resultados y mantener al conjunto salvadoreño en la pelea por sus objetivos deportivos.

FUTURO DE DIEGO VÁZQUEZ