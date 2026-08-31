Diego Vázquez queda fuera del Real Estelí y volvería a un grande de Honduras

San Pedro Sula, Honduras.

El ciclo de Diego Martín Vázquez al frente del Real Estelí de Nicaragua llegó a su final. El experimentado entrenador argentino dejó de ser el técnico del conjunto pinolero después de un complicado inicio de temporada y, especialmente, tras el duro golpe que significó la eliminación en la Copa Centroamericana 2026. El propio Real Estelí confirmó mediante sus redes sociales oficiales la salida del estratega, poniendo punto final a una etapa que comenzó con grandes expectativas y que tuvo como principal logro la conquista del campeonato de la Primera División de Nicaragua durante la temporada anterior. Vázquez llegó al banquillo del denominado Tren del Norte con la misión de mantener al equipo como uno de los grandes protagonistas de la región. Y aunque consiguió levantar el título nacional, los resultados de la presente campaña terminaron colocando al argentino en una situación complicada.

La participación internacional fue uno de los principales factores que aceleraron su salida. Real Estelí quedó eliminado de la Copa Centroamericana 2026 en la fase de grupos, después de no conseguir los resultados necesarios para avanzar a los cuartos de final. El golpe definitivo llegó ante Marathón de Honduras, que se impuso con autoridad por 3-0, dejando al conjunto nicaragüense fuera de la competición. La derrota terminó siendo especialmente dolorosa para un equipo que tenía como objetivo competir por los primeros lugares del torneo regional. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse De esta manera, Vázquez se despide del Real Estelí después de haber conseguido un título nacional, pero sin poder repetir el protagonismo internacional que el club esperaba para esta temporada.

VOLVERÍA A HONDURAS

El futuro de Diego Vázquez podría estar nuevamente ligado al fútbol hondureño. Tras confirmarse su salida del Real Estelí, Diario LA PRENSA conoció que el nombre de “La Barbie” aparece entre las opciones que maneja el Real España para ocupar el puesto de entrenador. La Máquina se encuentra en búsqueda de un nuevo estratega después de la sorpresiva renuncia del costarricense Jeaustin Campos, quien dejó el cargo y obligó a la dirigencia sampedrana a moverse rápidamente en el mercado de entrenadores. Vázquez no sería un nombre desconocido para la institución aurinegra. En el pasado, Real España y el técnico argentino han sostenido conversaciones para intentar llegar a un acuerdo, aunque esas negociaciones finalmente no llegaron a buen puerto.

Ahora, con Diego nuevamente disponible en el mercado y Real España buscando entrenador, ambas partes podrían volver a encontrarse. El argentino, además, conoce perfectamente el fútbol hondureño. Durante su trayectoria en el país dirigió a Motagua, donde construyó una etapa exitosa y se convirtió en uno de los técnicos más reconocidos del balompié nacional.

Su experiencia, conocimiento del campeonato y recorrido internacional lo convierten en una alternativa atractiva para Real España, aunque por ahora las conversaciones y posibilidades deberán avanzar antes de que pueda confirmarse su llegada.

COMUNICADO DEL REAL ESTELÍ

La Junta Directiva de Real Estelí Fútbol Club y el profesor Diego Vázquez han llegado, de común acuerdo, a la decisión de rescindir el contrato que vinculaba al director técnico con nuestra institución. La decisión ha sido adoptada de manera consensuada y en un marco de respeto y reconocimiento al trabajo, compromiso y profesionalismo demostrado por el profesor Vázquez durante su etapa al frente de nuestro equipo.