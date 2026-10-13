Dani Carvajal deja atrás al Real Madrid y ya tiene nuevo equipo en LaLiga

Madrid, España.

El Getafe ha hecho oficial el fichaje del lateral derecho internacional español Dani Carvajal, quien actualmente se encontraba sin equipo tras su salida del Real Madrid y que firma un contrato para permanecer en la entidad azulona hasta final de temporada. Será el tercer club en la carrera del zaguero, que ha vestido en 51 ocasiones la camiseta de la selección nacional, tras su paso por el Bayer Leverkusen y por el Real Madrid; atesorando un total de 29 títulos a lo largo de su trayectoria profesional, entre ellos seis de la Liga de Campeones con el conjunto blanco. Carvajal, de 34 años, continúa su carrera en la máxima categoría del fútbol español, permanece en la Comunidad de Madrid y disputará competición europea, la Liga Conferencia.

Su fichaje por el Getafe llegó a darse por hecho la pasada semana. El pasado día 9 de octubre el presidente del club, Ángel Torres, aseguró que Carvajal había superado el reconocimiento médico previo a su posible incorporación y condicionó el fichaje del lateral a un acuerdo con LaLiga para encajar la operación en el límite salarial del club. Poco después, Ángel Torres atribuyó a una "broma" sus declaraciones en DAZN sobre la llegada de Carvajal al Getafe, calificó la posible incorporación del exlateral del Real Madrid como "humo" y descartó un desenlace en las próximas horas, aunque reconoció contactos con el futbolista y situó la inscripción como el primer requisito para avanzar. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Torres señaló el límite salarial como el escollo pendiente para concretar la llegada del defensa al equipo de José Bordalás, que buscaba un jugador para reforzar las bandas.

✍️ 𝐂𝐎𝐌𝐔𝐍𝐈𝐂𝐀𝐃𝐎 𝐎𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋: Daniel Carvajal, nuevo jugador del Getafe CF. ¡Bienvenido al Coliseum, Dani!🗞️ https://t.co/bokQhzcjjC https://t.co/1iQxPXHk7O — Getafe C.F. (@GetafeCF) October 13, 2026