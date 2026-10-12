Revelan qué le dijo Vinicius al árbitro y sale a la luz empujón a empleado

"Estando el juego detenido, Vinicius, después de haber sido expulsado y encontrándose aún en el terreno de juego, siguió protestando mi decisión, a voz en grito, dirigiéndose a la zona donde me encontraba con actitud agresiva, teniendo que ser sujetado por compañeros de su equipo, sin poder apreciar ninguna expresión concreta", dijo el acta arbitral.