Barcelona vs Getafe EN VIVO hoy ver transmisión en directo Liga Española

El FC Barcelona está siendo arrollador contra el Getafe de José Bordalás, al que vence por 2-0 con un control absoluto del partido de la octava jornada de la Liga Española, en el Spotify Camp Nou.
En la primera acción del juego encuentra el equipo azulgrana el gol. Anthony Gordon recibe en la medialuna del área, dispara y el balón se desvió en un defensa del Getafe para acabar dentro. ¡Primer gol del inglés como culé!
El dominio y presión del Barça dio efecto con un grave error del cuadro azulón en la salida por parte de Zaïd Romero, recuperó Gabriel Jesús que hace un par de amagues y termina rematando al primer palo, dejando congelado al guardameta David Soria a la media hora del duelo.
Sin el atacante brasileño Raphinha, su máximo goleador, aunque con el portero Joan Garcia, el Barça retoma a LaLiga con el doble reto de prolongar su paso firme como líder e igualar el mejor arranque liguero en la historia del club.
Si el equipo de Hansi Flick suma los tres puntos frente al cuadro madrileño, alcanzará un pleno de victorias en las primeras ocho jornadas del campeonato doméstico, las mismas que el conjunto del argentino Gerardo 'Tata' Martino registró en la temporada 2013-14.
El precedente invita al optimismo azulgrana: el Getafe nunca ha ganado en sus 21 visitas al Spotify Camp Nou, donde acumula 17 derrotas y cuatro empates.
- ALINEACIONES TITULARES:
BARCELONA: Joan García, Jules Koundé, Eric García, Gerard Martín, Xavi Espart; Rodri, Gavi, Dani Olmo, Lamine Yamal, Anthony Gordon y Gabriel Jesus.
GETAFE: David Soria, Johan Mojica, Zaïd Romero, Nemanja Gudelj, Djené Dakonam, Kiko F., Francho Serrano, Mario Martín, Ramón Terrats, Andrés García e Iván Azón.
Árbitro: Pendiente de designación
Estadio: Spotify Camp Nou.
Hora: 10:30 AM, de Honduras.
Transmite: ViX Premium / Tigo Sports.