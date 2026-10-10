Barcelona vs Getafe EN VIVO hoy ver transmisión en directo Liga Española

Barcelona, España.

El FC Barcelona está siendo arrollador contra el Getafe de José Bordalás, al que vence por 2-0 con un control absoluto del partido de la octava jornada de la Liga Española, en el Spotify Camp Nou.

En la primera acción del juego encuentra el equipo azulgrana el gol. Anthony Gordon recibe en la medialuna del área, dispara y el balón se desvió en un defensa del Getafe para acabar dentro. ¡Primer gol del inglés como culé!

El dominio y presión del Barça dio efecto con un grave error del cuadro azulón en la salida por parte de Zaïd Romero, recuperó Gabriel Jesús que hace un par de amagues y termina rematando al primer palo, dejando congelado al guardameta David Soria a la media hora del duelo.