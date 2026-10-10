Suspenden partido de Liga Española por lanzamiento de avioncitos y pelotas de plástico

Madrid, España.

El partido entre el Rayo Vallecano y el Athletic Club de Bilbao, correspondiente a la octava fecha de LaLiga Española, fue suspendido este sábado debido al lanzamiento de avioncitos de papel y objetos como pelotas pequeñas de plástico al terreno de juego por parte de la afición madrileña.

El partido fue suspendido tras interrumpirse dos veces, mandando incluso a los jugadores al túnel de vestuarios en la segunda ocasión, tras un primer parón a los catorce minutos, que duró siete, hasta que pudieron retirarse todos los avioncitos de papel.

Antes de que se suspendiera el partido, dos de los capitanes del Rayo, Isi Palazón y Oscar Valentín, salieron al terreno de juego para hablar con los aficionados que conforman 'Bukaneros' (grupo ultra del conjunto rayista) y que se sientan en el único fondo con butacas del estadio de Vallecas.