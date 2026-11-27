La tendencia, también conocida como 'deer print' o 'bambi core', no es nueva, pero vuelve a escena con una interpretación más contemporánea. Abrigos, chaquetas, vestidos y pantalones incorporan un motivo que se aleja de la intensidad visual del leopardo para apostar por una gama cromática cálida y una apariencia más delicada. De la pasarela al asfalto: un estampado con historia. El regreso del cervatillo tiene precedentes. En 2013, Carven ya había explorado este motivo y, seis años después, Riccardo Tisci lo recuperó en su debut para Burberry en la colección primavera-verano 2019.

El estampado aparecía entonces en prendas de gran tamaño, como una gabardina, y convivía con referencias a la cultura popular. Su auge viene de la mano de las propuestas vistas en la Semana de la Moda de Copenhague y con su presencia en prendas de diferentes desfiles. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El regreso del estampado también se aprecia en las propuestas de otoño-invierno 2025-2026. Tory Burch lo incorporó a chaquetas estructuradas y vestidos de inspiración retro, mientras que Brandon Maxwell apostó por una versión más sofisticada en un vestido largo, ceñido al cuerpo y con cuello alto. David Koma ya había explorado el motivo en su colección crucero de 2025, con capas y vestidos que demostraban que el dibujo podía alejarse de su imaginario infantil. En las colecciones más recientes, el motivo ha seguido evolucionando. Marc Cain lo reinterpretó para otoño-invierno 2026 con una versión en tono berenjena, mientras que Roberto Cavalli, LaQuan Smith y Baum und Pferdgarten lo llevaron a sus pasarelas de otoño-invierno 2026 y primavera-verano 2027, respectivamente. Su presencia en colecciones de códigos tan distintos confirma que el estampado no se limita a una estética romántica: puede adquirir un carácter más gráfico, cómodo o urbano según el color, el tejido y la silueta.

La propuesta no se limita a una sola silueta ni a un material concreto. El dibujo aparece tanto en tejidos estampados como en superficies de aspecto peludo, una diferencia que modifica el resultado: mientras que el primero puede recordar a un estampado clásico, el segundo acentúa su dimensión táctil y lo acerca a la estética de los abrigos de inspiración vintage. La alternativa más suave al leopardo. El éxito del estampado Bambi coincide con una etapa en la que los motivos animales amplían su repertorio. No supone necesariamente el final del leopardo, sino la aparición de otra opción para quienes buscan incorporar dibujos a la ropa sin recurrir a un contraste tan marcado. La combinación de marrones, beiges y blanco facilita su integración con prendas lisas y tejidos habituales del otoño, como el punto o el vaquero. Su apariencia puede resultar romántica, pero el efecto cambia según la prenda: una chaqueta de pelo sintético remite a la estética retro, mientras que un pantalón vaquero estampado introduce el motivo en una prenda cotidiana.

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Del abrigo al vaquero: la tendencia se vuelve cotidiana.

La llegada del motivo a prendas de uso diario muestra cómo una tendencia de pasarela puede trasladarse a propuestas más accesibles. En su nueva colección, Kiabi incorpora el estampado Bambi a un pantalón vaquero de silueta barril, caracterizado por su volumen y su forma ligeramente redondeada. La marca lo combina con prendas de punto, camisas y tonos neutros, una fórmula que sitúa el dibujo en un contexto menos ornamental. El ejemplo permite observar cómo el estampado se adapta a una prenda que ya tiene protagonismo por su forma. Firmas como Guess, Mango o HYM apuestan por introducirlo en cazadoras que además recrean la propia textura de la piel, una opción más arriesgada y dispuesta a protagonizar estilismos, pero también pensada para ser introducida en el día a día.La nostalgia como hilo conductor.