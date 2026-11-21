Olvídate de la idea de que todos los bigotes son iguales. Las celebridades han rescatado estilos históricos y los han adaptado a una nueva generación. Estos son los diseños que dominan la estética masculina.
Sus puntas largas y curvadas hacia arriba convierten al "handlebar" (Bigote de manillar con puntas curvadas) en el estilo más reconocible del artista Camilo. Es un look de inspiración vintage que exige paciencia, cera y mantenimiento constante.
Chevrón natural: Más poblado que el bigote fino, pero sin una forma exageradamente marcada. Este estilo destaca por su aspecto relajado y su facilidad para adaptarse a distintos tipos de rostro.
Chevrón clásico: El cantante Benson Boone representa una nueva generación que ha recuperado el bigote como elemento de estilo. Su Chevron de densidad media mantiene un aspecto relajado, moderno y fácil de llevar.
El actor Jacob Elordi ha sido una de las figuras que ha contribuido al regreso del bigote poblado. Su versión Chevron clásico, gruesa y uniforme, evoca la masculinidad icónica de los años setenta.
Henry Cavill apuesta por el Chevron sofisticado. Grueso, equilibrado y cuidadosamente perfilado, este estilo actualiza uno de los bigotes más icónicos de los años setenta y demuestra que el vello facial puede transmitir elegancia sin necesidad de una barba completa.
Tiny Tasche o bigote fino setentero: El actor Timothée Chalamet ha convertido el llamado tiny tasche en uno de los estilos más comentados del momento. Fino, corto y apenas marcado, recupera el espíritu retro de los años setenta con un acabado contemporáneo.
Fino y minimalista, este estilo apenas dibuja una línea sobre el labio superior. Su principal atractivo radica en que transforma la imagen sin convertirse en el centro absoluto de atención.
Chevron suave: Harry Styles ha sido uno de los referentes de los estilos más relajados. Su versión apuesta por una densidad media y un acabado menos rígido que el Chevron clásico.
Bigote natural con barba de tres días: El bigote de Pedro Pascal se ha convertido en parte esencial de su imagen pública. Su combinación de densidad, definición y naturalidad demuestra por qué este estilo sigue siendo sinónimo de elegancia masculina.
Del minimalista tiny tasche al imponente handlebar, el bigote vive una nueva edad de oro. Más que una tendencia pasajera el casi imperceptible poblado Chevron, se ha convertido en una herramienta para expresar personalidad, reforzar los rasgos faciales y reinterpretar algunos de los estilos más icónicos de la historia masculina.