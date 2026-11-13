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Latin Grammy 2026: el esmoquin fue el rey de la moda masculina

La tendencia masculina que prevaleció en la gala de los Latin Grammy 2026 fue el esmoquin.

Latin Grammy 2026: el esmoquin fue el rey de la moda masculina
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Los hombres en su mayoría optaron por el tradicional esmoquin de noche y traje pantalón. Fue el caso de Daddny Yankee, uno de los protagonistas de la ceremonia por el premio a toda una trayectoria, que eligió un traje de chaqueta negro con detalles brillantes en los hombros. El productor argentino Bizarrap optó por el traje clásico al que unió su ya tradicional gorra y gafas de sol.
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Más innovadores fueron el músico español Leiva que llevó un original traje de chaqueta cruzado color amarillo pastel; Ryan Castro con traje de terciopelo rosa bebé

 Octavio Guzmán / EFE
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Feid, que se decantó por un traje beige acompañado por una curiosa corbata tejida en ganchillo.

 Omar Alonso / EFE
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Pablo Alborán, con un conjunto mas casual, chaqueta, o Pedro Peixoto quien optó también por el terciopelo.

 Omar Alonso / EFE
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El estilo texano fue el elegido por Carin León con un traje de esa inspiración, botas y sombrero.​​​​​

 Octavio Guzmán / EFE
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Howie Dorough de los Backstreet Boys fue otro de los artistas que figuraron en la velada.

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El rapero argentino Trueno fue otro que llegó con un conjunto Total Black.

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El actor y cantante estadounidense Anthony Ramos llegó con un look fresco, casual pero elegante.

 Omar Alonso / EFE
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El productor argentino Federico Vindver.

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El cantante colombiano Juanes.

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El cantante colombiano Fonseca.

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De todos, el homenajeado de la noche, Daddy Yankee, fue el más acertado. Aquí posa con sus reconocimientos: premio Grammy Latino a la Mejor Canción Urbana por Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66 (Compositores: Bzrp, Daddy Yankee y Santiago Alvarado) y su premio Persona del Año 2026 de la Academia Latina de la Grabación en la sala de prensa.

 DANNY GREATHOUSE / EFE
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