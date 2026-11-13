Latin Grammy 2026: el esmoquin fue el rey de la moda masculina

Los hombres en su mayoría optaron por el tradicional esmoquin de noche y traje pantalón. Fue el caso de Daddny Yankee, uno de los protagonistas de la ceremonia por el premio a toda una trayectoria, que eligió un traje de chaqueta negro con detalles brillantes en los hombros. El productor argentino Bizarrap optó por el traje clásico al que unió su ya tradicional gorra y gafas de sol.