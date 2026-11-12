La moda latinoamericana conecta Europa y América en Madrid

La moda latinoamericana cautivó este jueves a Madrid durante los desfiles de Fashion Week LATAM, que reunieron a diseñadores de Nicaragua, México y Colombia, además de contar con la participación especial de la española Ágatha Ruiz de la Prada, madrina del evento celebrado en el Palacio de Fernán Núñez.
Bajo el lema «La moda con esencia latina», la plataforma se consolida como un espacio para reivindicar la identidad de la región, abrir nuevas oportunidades comerciales y tender puentes entre la industria latinoamericana y el mercado europeo.
El evento presentó colecciones que abarcaron desde la alta costura hasta nuevas propuestas de autor, distribuidas en tres desfiles. Participaron firmas y creadores como el diseñador Jhostin Andrade, de Nicaragua Diseña; la marca Al+LU; Aldo Look Apparel, de México; IPA Brand y la colombiana Faride.
Entre los participantes destacó la delegación de Fashion Leader México, una plataforma con sede en la capital mexicana enfocada en posicionar a sus diseñadores.
Para estos creadores, la presencia en Europa representa no solo un escaparate, sino también una oportunidad comercial. En la imagen, la modelo luce los diseños de la firma Colectiva Fashion Leader México. EFE/Sergio Pérez
«Para una persona que está en la moda, lo más importante es que pueda lograr hacer un negocio con sus creaciones, con su talento», explicó a EFE Nicolás Robles, director de Fashion Leader, al referirse a la importancia de participar en eventos como este.
El respaldo español a la iniciativa estuvo encabezado por Ruiz de la Prada, referente de la moda internacional, quien recibió un reconocimiento especial por su compromiso e impulso al talento latinoamericano.
Asimismo, la organización otorgó un galardón a la diseñadora española Isabel Sanchís por su trayectoria. La creadora también fue la encargada de cerrar los desfiles.
Con esta novena edición, la plataforma reafirma su propósito de crear espacios de encuentro que conecten territorios y demuestren que la moda es un lenguaje universal capaz de exaltar la riqueza cultural. En la foto, una modelo luce los diseños de la firma IPA Brand durante la Pasarela Latinoamericana Fashion Week LATAM.
Además de los desfiles celebrados este jueves, Fashion Week LATAM continuará hasta el 13 de noviembre con actividades complementarias, entre ellas conferencias magistrales, espacios de aprendizaje y encuentros de networking.