De los memes al acoso: la polémica tendencia de los Curis

¿Cómo proceder ante el ciberacoso escolar en Honduras?Si sospechas o confirmas que un estudiante o docente está siendo víctima de una de estas cuentas en el entorno hondureño, los mecanismos institucionales vigentes para actuar son: 1. Denuncia en el centro educativo: El primer paso es notificar formalmente a la dirección o consejería del instituto para activar los protocolos internos de convivencia escolar.