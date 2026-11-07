De los memes al acoso: la polémica tendencia de los Curis

Lo que comenzó como una forma de humor entre adolescentes se ha convertido en uno de los fenómenos digitales que más preocupa a las autoridades educativas, docentes y expertos en convivencia escolar en España.
Se trata de los llamados “Curis”, cuentas anónimas en TikTok e Instagram creadas por estudiantes para publicar memes, caricaturas, viñetas y situaciones relacionadas con la vida en colegios e institutos.
Sin embargo, en numerosos casos, la sátira ha cruzado la línea del entretenimiento para convertirse en una herramienta de humillación pública y ciberacoso.
La Policía Nacional española, la Guardia Civil y varias consejerías de Educación han emitido alertas por el crecimiento de estas cuentas, después de detectar publicaciones que ridiculizan a alumnos y profesores mediante dibujos, montajes, apodos o rumores difundidos desde perfiles aparentemente anónimos.
¿Qué son exactamente los Curis?
Los Curis son perfiles creados generalmente por alumnos que utilizan el nombre, las siglas o incluso el logotipo de un centro educativo para publicar contenido humorístico sobre la vida escolar. El formato suele incluir caricaturas, cómics rudimentarios, memes o imágenes generadas con inteligencia artificial que representan a compañeros y docentes.
El fenómeno surgió en institutos de España y se popularizó en redes sociales, principalmente en TikTok, donde los estudiantes comparten dibujos, videos y bromas relacionadas con el entorno escolar.
Muchos contenidos se limitan a situaciones cotidianas, como exámenes difíciles, profesores exigentes o anécdotas divertidas del aula. El problema surge cuando las publicaciones identifican o señalan a personas concretas para burlarse de ellas.
Cuando la broma se convierte en acoso
La Policía Nacional de España alertó el 23 de octubre de 2026 sobre el riesgo de que estas publicaciones constituyan ciberacoso y puedan derivar en delitos contra la integridad moral o injurias graves, según las circunstancias de cada caso.
Por su parte, el Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (INCIBE) recomienda conservar capturas de pantalla y reportar los incidentes a través de su línea de ayuda 017. Varios centros educativos ya han iniciado acciones ante este tipo de acoso digital.
Las autoridades españolas advierten que estas cuentas han dado lugar a publicaciones en las que se ridiculiza el aspecto físico de estudiantes o profesores, se difunden rumores falsos, se realizan acusaciones sin pruebas o se crean montajes humillantes.
La situación ya ha desembocado en denuncias formales en regiones como La Rioja, Murcia, Málaga y Sevilla. Algunos centros educativos han iniciado expedientes disciplinarios y se han registrado expulsiones de estudiantes vinculados a estas cuentas.
¿Ya existe este fenómeno en Honduras? En redes sociales como Instagram y en especial Tiktok aparecen perfiles públicos identificados como “Curis Honduras” o “Curis República de Honduras” en TikTok, lo que indica que el formato ha comenzado a circular en el país.
Aunque en Honduras no se ha alcanzado el nivel de investigaciones similares como las registradas en España, la presencia de estas cuentas sugiere que la tendencia ya es conocida entre algunos usuarios hondureños y podría reproducir los mismos riesgos observados en Europa.
¿Cómo proceder ante el ciberacoso escolar en Honduras?Si sospechas o confirmas que un estudiante o docente está siendo víctima de una de estas cuentas en el entorno hondureño, los mecanismos institucionales vigentes para actuar son: 1. Denuncia en el centro educativo: El primer paso es notificar formalmente a la dirección o consejería del instituto para activar los protocolos internos de convivencia escolar.
2. Plataforma de la Secretaría de Educación: SEDUC Honduras cuenta con un portal oficial y seguro para crear denuncias electrónicas de forma anónima o identificada sobre cualquier irregularidad o situación que afecte los derechos de la comunidad estudiantil.
3. Denuncia por delitos Cibernéticos: Ante ataques graves contra la integridad o difamación, se debe acudir a la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) para que sus peritos rastreen el origen de las cuentas anónimas, guardando siempre capturas de pantalla, enlaces y evidencias de las publicaciones ofensivas.