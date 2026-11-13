Con beso incluido, Nodal y Ángela Aguilar reviven su primera colaboración

Ángela Aguilar y Christian Nodal volvieron a interpretar juntos "Dime cómo quieres", la canción que marcó una de sus primeras colaboraciones musicales y que, seis años después de su lanzamiento, adquiere un significado especial en su historia como pareja. Los cantantes compartieron un video grabado en la intimidad de su hogar para conmemorar el aniversario del tema.
En las imágenes, ambos aparecen sentados frente a frente en un ambiente de poca iluminación. Nodal acompaña la interpretación con una guitarra mientras intercambia versos con su esposa, en una escena que refleja la complicidad que mantienen dentro y fuera de los escenarios.
El momento concluye con un beso en los labios y una declaración de amor entre ambos. La publicación llamó la atención de sus seguidores, quienes reaccionaron a este gesto romántico y al regreso de una canción que forma parte de la trayectoria musical de los dos artistas.
Junto al video, la pareja recordó el recorrido de la colaboración y agradeció el respaldo que ha recibido desde su estreno. "Han pasado 6 añitos de 'Dime Cómo Quieres'. Ángela y yo nunca imaginamos hasta dónde llegaría esta canción. Hoy volvimos a cantarla así, con el alma y el mismo amor por la música. Gracias por llevarla tan lejos y guardarla tan cerquita del corazón", escribieron.
La celebración también despertó comentarios por el contexto en el que nació la canción. Cuando fue estrenada, en noviembre de 2020, Nodal mantenía una relación sentimental con Belinda, mientras que Ángela comenzaba a consolidar su carrera como una de las jóvenes figuras del regional mexicano.
"Dime cómo quieres" llegó al público el 12 de noviembre de 2020 como parte de la edición de lujo del álbum "Ayayay!", de Nodal. Posteriormente, la colaboración también fue incluida en "Mexicana enamorada", producción discográfica de Ángela Aguilar. La composición estuvo a cargo de Nodal y el reconocido autor Edgar Barrera.
Con una propuesta de regional mexicano, la canción desarrolla un diálogo entre dos personajes que intercambian frases de conquista, respuestas ingeniosas y advertencias amorosas. Nodal interpreta a un hombre decidido a ganarse el cariño de una mujer, mientras que Aguilar representa a una joven que no se deja convencer fácilmente y establece condiciones antes de aceptar el romance.
Con el paso de los años, la colaboración adquirió una lectura diferente para muchos seguidores, especialmente después de que los intérpretes confirmaran su relación sentimental. La letra y la química que mostraban durante sus presentaciones comenzaron a ser observadas desde otra perspectiva, aunque el video de aniversario no constituye una confirmación de que existiera un romance entre ellos desde aquella época.
La relación de los cantantes se hizo pública en junio de 2024, después de que Nodal anunciara su separación de Cazzu, madre de su hija Inti. La noticia generó una amplia conversación en el mundo del entretenimiento, debido a la rapidez con la que el intérprete inició una nueva etapa sentimental junto a Aguilar.
Desde entonces, la pareja ha compartido distintos momentos de su vida personal y profesional, mientras enfrenta comentarios y críticas en redes sociales. Recientemente, Ángela también mostró públicamente la cercanía entre su esposo y su padre, el cantante Pepe Aguilar, un vínculo familiar que ha despertado interés entre sus seguidores.