'Piercings' y corsés, las tendencias del siglo XV que regresan

Madrid

Todo -o casi todo- está inventado. Los pantalones rasgados surgieron en el siglo XV, no en los años 90 del siglo XX, los 'piercings' ya los lucían las damas en el XVII y los corsés eran prendas que también utilizaban los caballeros.

La moda de hace seis siglos trasciende a los modernos del siglo XXI. Así lo refleja Consuelo Sanz de Bremond en el libro 'Historia de la indumentaria española' (Almuzara), un tratado sobre la historia de la moda desde la Edad Media hasta el siglo XX, que rompe con el bulo de austeridad y aseo de Isabel La Católica (1451-1504) y con el lúgubre vestuario de la corte del Felipe II (1527-1598).

"Es un estudio sociológico sobre cómo la ropa delimita clases sociales, gremios o estado civil", explica a EFE Sanz de Bremond, cuyo objetivo es que el lector "se sorprenda y se ría".Curioso armario masculino Aunque resulte difícil de creer, bragas es un término que aparece documentado en el siglo XII, atribuido a una prenda interior masculina, aunque no será hasta el siglo XX cuando cambie de género.

La década de los 90 del siglo XX coronó los vaqueros rotos gracias a David Beckham y sus Gucci, pero en realidad es en el XV cuando eran habituales los cortes en las mangas de los jubones y las calzas masculinas, una tendencia que se originó en Italia y que permitía dejar visible la tela de la prenda inferior, que solía ser de distinto color.

Por otro lado, los 'metrosexuales' no eran bien vistos en el XVI, una época en la que se considera falta de masculinidad que los hombres se afeitaran la barba y utilizaran cosméticos; las críticas se ensañaban con los que usaban joyas y corsés en el XIX, que tantas ganas tenían de eliminar de su atuendo las féminas en el XVIII.