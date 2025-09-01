Irma Handal: la reina de Siguatepeque se alista para el Miss International 2025

Con elegancia, carisma y una determinación que trasciende los escenarios, Irma Handal se ha convertido en un símbolo de orgullo y admiración por su versatilidad profesional y don de servicio. Más allá de la corona que hoy porta con honor como Miss Honduras International, su historia refleja esfuerzo, disciplina y un profundo compromiso con los valores que representa desde su tierra natal, Siguatepeque. Desde temprana edad, la hermosa jovencita demostró su pasión por el modelaje y la proyección social, abriendo camino en el mundo de los certámenes con la firme convicción de que la belleza va acompañada de propósito. Su preparación académica, su amor por la cultura hondureña y su dedicación a proyectos sociales la han convertido en una mujer integral, capaz de inspirar a nuevas generaciones.

Preparación rumbo a su participación internacional

Irma viajará en noviembre a Japón como la representante catracha en el certamen Miss International, título que obtuvo a través de un casting online al demostrar que tiene todo el potencial para deslumbrar. "He sido preparada toda mi vida para un momento como este, tengo mucha disciplina y me siento lista para representar a Honduras en un certamen internacional", expresó.Y como toda reina de belleza, Irma tiene otras ocupaciones y responsabilidades que cumplir. "Actualmente, resido en Madrid, España, donde estoy estudiando un doble grado en Derecho y Relaciones Internacionales, ya solo me queda un año para culminar, he trabajado de la mano con el consulado y la embajada de Honduras en Madrid, donde realizo mis prácticas". "También hablo español, inglés y francés, este tercer idioma lo aprendí gracias a que estuve en un intercambio cultural en Francia. Además, soy apasionada de la lectura y la oratoria", aseguró la hermosa jovencita de 21 años.

Aprendizajes

Irma ha adquirido más conocimiento y seguridad para desenvolverse como una “miss” gracias a sus clases de pasarela, peinado y maquillaje. Por otro lado, menciona que ha tenido la oportunidad de recibir consejos de su antecesora, April Tobie. “Ella me habló mucho del programa, me dijo que se hacen muchas actividades y que voy a conocer a muchas personas que se volverán mis amistades, por lo tanto, estoy muy emocionada y voy con actitud positiva para dar lo mejor de mi en Japón”, expresó con una bella sonrisa.

Más logros a lo largo de su vida

“Desde muy pequeña estuve en clases de gimnasia olímpica, donde participé en el extranjero en el Lynn College, ubicado en Boca Ratón, Florida". "También tuve otra participación en Orlando en ESPN y otras competencias nacionales en la Villa Olímpica de Tegucigalpa. Entre otros aspectos, participé en concursos de oratoria nacionales, donde gané el segundo y tercer lugar". En cuanto a su formación artística, estudió ballet, tap, danza árabe y algo muy importante que aprendió es que, para ser una buena persona, debe servir a los demás. "Desde muy pequeña visité el asilo de ancianos en Siguatepeque, hice obras de caridad y actualmente mi proyecto se llama “Seeds of change” (Semillas de cambio), el cual surgió a raíz de una motivación personal que tuve en la que estoy incentivando a los niños y adultos a tener conciencia del medio ambiente, les hablo de la importancia de reciclar, reducir y reutilizar porque es la única solución que tenemos para enfrentar el impacto del cambio climático”.

Su vida en España

“En Madrid vivo solo con mi perrita Nena y esto ha sido un gran cambio, no es tan fácil estar lejos pero considero que los jóvenes nos adaptamos muy rápido a los cambios, allá tengo una comunidad hondureña muy grande que me apoya y eso me hace sentir como en casa”, relató. Para finalizar su entrevista con LA PRENSA, Irma envió un emotivo mensaje enfocado en la educación ambiental: “Quiero que todas las personas sepan que hay que trabajar para cumplir nuestro sueños y que sepan que con mi proyecto quiero crear consciencia para cuidar el planeta, el agua y los recursos naturales, es momento de tomar acción y debemos comenzar en casa”. Detalles del certamen. El 13 de noviembre inicia la concentración y la final será el 27 de noviembre, para apoyarla con su voto deberá estar pendiente sus redes sociales y las del Miss International Official, donde próximamente se publicará el proceso de votación. Puede ver la entrevista completa a continuación: