Woldie Durón: Un ícono de belleza, fuerza, talento y altruismo

¿Por qué elegiste estudiar nutrición y cómo lo combinas con tus otras labores? “Elegí Nutrición porque siempre me ha interesado el bienestar integral. Creo que la salud empieza desde lo que comemos y cómo cuidamos nuestro cuerpo. Combinarlo con mis otras actividades requiere organización y pasión, pero cuando amas lo que haces, el equilibrio se encuentra”.

¿Cómo ha sido tu experiencia en los medios de comunicación? “Llevo ya un tiempo trabajando en medios de comunicación y ha sido una experiencia increíble. Me ha permitido crecer profesionalmente, expresarme con libertad y conectar con muchas personas. Además de VTV, he tenido la oportunidad de colaborar con otros espacios, lo cual ha enriquecido mucho mi camino”.

¿Cómo inició tu interés por los certámenes? “Desde pequeña me sentí atraída por el mundo de los certámenes de belleza. Siempre admiré la seguridad, elegancia y compromiso social de las reinas. Con el tiempo, descubrí que podía ser una plataforma para inspirar, ayudar y representar a otras mujeres con orgullo y autenticidad”.

Brillar en la pasarela de un certamen de belleza requiere mucha disciplina, pasión y actitud positiva, características que Woldie Durón tiene muy claras. Ella es el ejemplo de que una reina no solo camina, sino que deja huella.

¿En qué proyectos altruistas participas o has participado?

“He participado en campañas enfocadas en la alimentación y en la que más me gusta: salvar vidas, siendo voluntaria y embajadora de la donación de sangre aquí en el país”.

¿Cuáles han sido los mayores retos de tu vida y cómo los has enfrentado?

“Uno de mis mayores retos ha sido mi ansiedad y mi depresión, así como aprender a confiar más en mí. Lo he enfrentado con fe, trabajo constante y rodeándome de personas que me motivan a seguir adelante y, además de eso, ser un apoyo emocional para mi familia con la enfermedad de mi hermana”.

¿Qué es lo que más te gusta de ser reina de belleza?

“Lo que más me gusta es poder inspirar a otras personas desde la autenticidad. Ser reina de belleza no es solo llevar una corona, sino ser voz, ejemplo y fuerza para quienes creen en ti”.