Cuando se habla de violencia contra la mujer, la atención suele centrarse en las agresiones físicas o en las cifras de feminicidios. Sin embargo, antes de que la violencia escale a sus formas más extremas, existe un proceso silencioso que erosiona la autoestima, la autonomía y la capacidad de decisión de las víctimas. En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, especialistas advierten que el maltrato psicológico, verbal, económico, sexual y social deja secuelas profundas que van más allá de las lesiones visibles. La depresión, la ansiedad, la angustia y la irritabilidad son algunas de las consecuencias más frecuentes de una exposición prolongada a la violencia dentro del hogar.

Entre el miedo y el silencio

Ingris Masvelis Delcid, terapeuta emocional del Foro de Mujeres por la Vida, señala que muchas víctimas han asumido históricamente el papel de cuidadoras dentro del hogar y carecen de autonomía económica. Esta condición facilita el control ejercido por los agresores y dificulta romper relaciones marcadas por el maltrato. A esta situación se suman factores culturales y sociales que contribuyen a normalizar la violencia. En muchos casos, las mujeres reciben mensajes que las responsabilizan por la situación que viven o las instan a permanecer en la relación para preservar la familia, lo que retrasa la búsqueda de ayuda. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse De acuerdo con la especialista, algunas mujeres enfrentan procesos lentos, cuestionamientos sobre sus decisiones y una atención institucional que no siempre responde a sus necesidades de protección. A sí mismo, advierte que numerosos casos de feminicidio estuvieron precedidos por denuncias de violencia doméstica, lo que evidencia la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención, protección y acompañamiento a las víctimas. Para Delcid, romper el silencio puede marcar la diferencia entre continuar atrapada en una relación de maltrato o encontrar una oportunidad para reconstruir la vida. Reconocer estas señales y actuar a tiempo sigue siendo una de las herramientas más eficaces para prevenir nuevas tragedias.

La violencia destruye el entorno

Cuando hablamos de violencia contra la mujer, solemos pensar en las agresiones físicas. Sin embargo, "desde la psicología sabemos que cualquiera de sus manifestaciones, ya sea psicológica, emocional, verbal, económica, sexual o intrafamiliar, tiene un profundo impacto en la salud mental de las víctimas" aclara la psicóloga Claudia Avilés. La violencia puede provocar depresión, ansiedad, angustia, irritabilidad y baja autoestima. Una de las secuelas más frecuentes es el sentimiento de no ser suficiente, que afecta la confianza personal y limita la capacidad para tomar decisiones. También puede generar aislamiento, dependencia emocional, pérdida de autonomía y dificultades para relacionarse con otras personas. Uno de los efectos más graves ocurre cuando la violencia afecta la identidad. Muchas mujeres llegan a normalizar conductas abusivas, justifican al agresor o permanecen en relaciones dañinas bajo la creencia de que deben soportarlas. Detrás de ello suelen existir factores familiares, experiencias previas y mensajes culturales que distorsionan la percepción de lo que debe ser una relación sana. Las señales de alerta suelen aparecer mucho antes de una agresión física: miedo constante, inseguridad, tristeza, ansiedad, dificultad para expresar opiniones o tendencia a justificar comportamientos violentos. La violencia también deja huellas en los hijos. La exposición a estos entornos puede generar sufrimiento emocional y aumentar el riesgo de reproducir esos patrones en el futuro. Por ello, la prevención es fundamental. Reconocer las primeras señales, fortalecer las redes de apoyo y buscar ayuda profesional a tiempo puede evitar que el maltrato avance. Ninguna forma de violencia debe considerarse normal y ninguna mujer merece vivir con miedo.

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