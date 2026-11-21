En apenas unos minutos, el carrito acaba lleno de productos que no estaban en los planes antes de entrar en internet. Los descuentos son demasiado buenos para dejarlos escapar y parece que están a punto de terminar. Este 27 de noviembre, el llamado Black Friday -o Viernes Negro en español- vuelve a poner sobre la mesa las promesas de ahorro de los consumidores: lo que parece una oportunidad de cuidar el bolsillo puede convertirse en una excusa para comprar cosas que no hacen falta. Según una encuesta publicada por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) en noviembre de 2026, el 36 % de los consumidores reconoce haber realizado compras impulsivas durante el Black Friday, frente al 42 % registrado en la edición anterior, ya sea por haber gastado más de la cuenta o haber comprado productos innecesarios.

El viernes que se comió noviembre.

Aunque su nombre se refiere a un día, hace tiempo que el Black Friday dejó de limitarse a veinticuatro horas. Originalmente, inaugura la temporada de compras navideñas y se celebra el viernes posterior al Día de Acción de Gracias estadounidense. Sin embargo, las promociones empiezan semanas antes. A este día se suma también la Black Week e, incluso, el Black Month, seguidos por el Cyber Monday, el lunes siguiente, dedicado especialmente a las compras por internet. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Las notificaciones en las aplicaciones y el correo electrónico, así como los escaparates de las tiendas, recuerdan que hay descuentos y ofertas que pronto acabarán. Lo que comenzó como un día de rebajas único se ha convertido en una campaña que ocupa noviembre.

El ahorro de gastar dinero.

La sensación de encontrarse una oportunidad única es lo que convierte al Black Friday en uno de los días más tentadores. Un producto que hasta entonces era desconocido puede convertirse en una opción atractiva, incluso si no estaba prevista su compra. Y por si fuera poco, las ofertas suelen ir acompañadas de mensajes como “solo quedan diez minutos” o “cinco unidades en stock”, que pueden convertir la compra en una urgencia. Un estudio publicado en julio de 2026 en la revista científica International Journal of Electronic Marketing and Retailing analizó a 489 compradores en línea y concluyó que las ofertas limitadas por tiempo o por cantidad pueden favorecer las compras compulsivas. Aun así, no tienen por qué ser falsas, pero pueden convertirse en un método de presión cuando los mensajes no se corresponden con la realidad. Una investigación coordinada por la Comisión Europea, y cuyos resultados se publicaron en marzo de 2026, revisó 314 comercios durante el Black Friday y el Cyber Monday del año anterior, y el 30 % presentaba descuentos falsos. Además, el 18 % utilizaba técnicas de venta bajo presión y, en más de la mitad de estos casos, se detectaron prácticas engañosas.

¿Fiarse de los descuentos?

A pesar de la desconfianza, el Black Friday sigue despertando interés: según la encuesta mencionada de la OCU, el 76 % de los consumidores prevé realizar una compra este año. Aunque no siempre es fácil distinguir entre un descuento real y uno que solamente lo parece. En un análisis de más de 14.000 precios de productos de electrónica y electrodomésticos de 60 tiendas online durante el Black Friday del año anterior, la OCU confirmó que el 37 % estaban más caros que su precio mínimo de septiembre y octubre, y que solamente el 35 % habían bajado.

Comprar con la cabeza.