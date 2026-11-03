Alzheimer: ¿Cómo puedo ayudarle?, la principal duda familiar

Comprender los cambios que provoca el Alzheimer y aprender a afrontarlos es una de las principales preocupaciones de los familiares de quienes padecen esta enfermedad. De hecho, la pregunta que más suelen plantear a los especialistas es: “¿Qué puedo hacer para ayudarle?”. María Pérez Castellanos, psicóloga de la residencia y figura clave en la red de centros Bouco (www.boucomayores.es) del grupo Emeis, señala que los allegados buscan entender cambios como la irritabilidad, la repetición constante de preguntas, el rechazo a ciertas actividades o la aparente dificultad para reconocer a sus seres queridos. El caso de Josefa, “Pepi”, una mujer de 84 años refleja esta realidad. Los primeros síntomas aparecieron con pequeños despistes que derivaron en lagunas de memoria y episodios de desorientación en las calles de su barrio. También acusaba a su marido de esconderle objetos cuando no lograba encontrarlos.

La evolución de la enfermedad llevó a su ingreso en una residencia de Madrid con una Unidad especializada en Alzheimer y otras demencias (UPAD). Nueve años después, su hija María Teresa sigue preguntándose cómo ayudarla.

Pérez Castellanos explica que muchas conductas del paciente responden a necesidades que ya no puede expresar con claridad. Por ello, los profesionales buscan despertar recuerdos relacionados con personas, lugares y experiencias significativas de su vida para preservar su identidad y reforzar el vínculo con su entorno. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Rutinas para aportar seguridad.

Entre las herramientas utilizadas para estimular a las personas con Alzheimer destacan las actividades de reminiscencia, orientadas a despertar recuerdos sobre personas, lugares y momentos significativos de su vida. Estas actividades permiten trabajar con experiencias que resultan familiares para el paciente, reforzando su identidad y favoreciendo la conexión emocional con su entorno. Los profesionales fomentan conversaciones sobre antiguos oficios, aficiones, experiencias personales y acontecimientos importantes, elementos que ayudan a mantener activos recuerdos significativos.

El papel de la familia

Asimismo, subraya que la familia forma parte esencial del proceso y recuerda que no debe afrontar sola la enfermedad. Los encuentros grupales permiten compartir experiencias, resolver dudas y comprender mejor la evolución del Alzheimer. “A pesar del olvido y de los cambios que le provoca el Alzheimer, en esa persona permanece la necesidad de sentirse querida, comprendida, respetada y acompañada”, afirma Pérez Castellanos.

Cada demencia es diferente