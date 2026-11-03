  1. Inicio
  2. · Amiga

Alzheimer: ¿Cómo puedo ayudarle?, la principal duda familiar

Especialista destaca la importancia de las rutinas y el apoyo familiar en el Alzheimer

  • Actualizado: 03 de noviembre de 2026 a las 11:25 -
  • EFE
Alzheimer: ¿Cómo puedo ayudarle?, la principal duda familiar

“La mayoría de los familiares de una persona con Alzheimer quieren saber cómo pueden contribuir al bienestar del paciente”.

 Foto: EFE

Comprender los cambios que provoca el Alzheimer y aprender a afrontarlos es una de las principales preocupaciones de los familiares de quienes padecen esta enfermedad.

De hecho, la pregunta que más suelen plantear a los especialistas es: “¿Qué puedo hacer para ayudarle?”. María Pérez Castellanos, psicóloga de la residencia y figura clave en la red de centros Bouco (www.boucomayores.es) del grupo Emeis, señala que los allegados buscan entender cambios como la irritabilidad, la repetición constante de preguntas, el rechazo a ciertas actividades o la aparente dificultad para reconocer a sus seres queridos.

El caso de Josefa, “Pepi”, una mujer de 84 años refleja esta realidad. Los primeros síntomas aparecieron con pequeños despistes que derivaron en lagunas de memoria y episodios de desorientación en las calles de su barrio. También acusaba a su marido de esconderle objetos cuando no lograba encontrarlos.

Familias ensambladas: rompecabezas para armar

La evolución de la enfermedad llevó a su ingreso en una residencia de Madrid con una Unidad especializada en Alzheimer y otras demencias (UPAD). Nueve años después, su hija María Teresa sigue preguntándose cómo ayudarla.

Pérez Castellanos explica que muchas conductas del paciente responden a necesidades que ya no puede expresar con claridad. Por ello, los profesionales buscan despertar recuerdos relacionados con personas, lugares y experiencias significativas de su vida para preservar su identidad y reforzar el vínculo con su entorno.

Los huertos terapéuticos, espacios verdes diseñado para mejorar la salud física, mental y emocional a través de la horticultura y el contacto con la tierra, son una actividad en las unidades de Alzheimer de las residencias.

Los huertos terapéuticos, espacios verdes diseñado para mejorar la salud física, mental y emocional a través de la horticultura y el contacto con la tierra, son una actividad en las unidades de Alzheimer de las residencias.

 (Foto: EFE)

Rutinas para aportar seguridad.

Entre las herramientas utilizadas para estimular a las personas con Alzheimer destacan las actividades de reminiscencia, orientadas a despertar recuerdos sobre personas, lugares y momentos significativos de su vida.

Estas actividades permiten trabajar con experiencias que resultan familiares para el paciente, reforzando su identidad y favoreciendo la conexión emocional con su entorno.

Los profesionales fomentan conversaciones sobre antiguos oficios, aficiones, experiencias personales y acontecimientos importantes, elementos que ayudan a mantener activos recuerdos significativos.

Salud infantil: la importancia de informar sin generar confusión
La estimulación sensorial Snoezelen, terapia que se efectúa en salas especiales y controlada, activa los sentidos de los mayores mediante luces, sonidos, texturas y aromas, que fomenten la calma, la exploración y el bienestar.

La estimulación sensorial Snoezelen, terapia que se efectúa en salas especiales y controlada, activa los sentidos de los mayores mediante luces, sonidos, texturas y aromas, que fomenten la calma, la exploración y el bienestar.

(Foto: EFE)

El papel de la familia

Asimismo, subraya que la familia forma parte esencial del proceso y recuerda que no debe afrontar sola la enfermedad. Los encuentros grupales permiten compartir experiencias, resolver dudas y comprender mejor la evolución del Alzheimer.

“A pesar del olvido y de los cambios que le provoca el Alzheimer, en esa persona permanece la necesidad de sentirse querida, comprendida, respetada y acompañada”, afirma Pérez Castellanos.

El hecho de que un enfermo de Alzheimer le regale una sonrisa a su cuidador o su familiar, que lo busque, se tranquilice al verlo o le dé las gracias, puede ser muy gratificante para esas personas que le acompañan.

El hecho de que un enfermo de Alzheimer le regale una sonrisa a su cuidador o su familiar, que lo busque, se tranquilice al verlo o le dé las gracias, puede ser muy gratificante para esas personas que le acompañan.

(Foto: EFE)

Cada demencia es diferente

La especialista añade que mantener rutinas, fomentar la autonomía, trabajar con la historia de vida de cada paciente y acompañar a las familias son principios útiles tanto para el Alzheimer como para otras demencias, aunque cada caso requiere una atención adaptada.“Nunca debemos olvidar que detrás de la enfermedad sigue estando la persona, con su historia, sus gustos y su forma de ser”, concluye

app IOS diez

Descarga nuestra app

Lleva toda la información contigo, disponible para Android y iPhone.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
EFE

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias