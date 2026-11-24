Cada noviembre ocurre lo mismo: los descuentos aparecen por todas partes, los correos se llenan de promociones y las redes sociales se convierten en un escaparate gigante de ofertas. Todo parece una oportunidad única. Todo parece urgente. Y todo parece más barato. Pero la realidad es que no todas las rebajas son tan buenas como parecen. El Black Friday sigue siendo uno de los mejores momentos del año para ahorrar, pero también una de las épocas en las que más compras impulsivas se realizan. El 27 de noviembre de 2026 vuelve a convertirse en la gran cita mundial de las compras, con descuentos que marcarán el inicio de la campaña navideña. Por eso, conviene saber dónde suelen estar las verdaderas oportunidades y dónde es mejor actuar con cautela.

Tecnología: la gran protagonista

Si existe una categoría en la que esperar al Black Friday suele compensar, es la tecnología. Televisores, portátiles, tabletas, auriculares inalámbricos, relojes inteligentes y consolas acostumbran a concentrar algunos de los descuentos más interesantes del año. Las marcas aprovechan estas fechas para impulsar las ventas y renovar inventario antes de la llegada de nuevos modelos. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Para quienes llevan meses pensando en cambiar de ordenador o renovar el televisor del salón, suele ser un buen momento para comprar. Eso sí, conviene revisar las especificaciones.

Moda: entre el ahorro y el impulso

La moda es una de las categorías más populares del Black Friday, pero también una de las que exige más prudencia. Muchas marcas aprovechan noviembre para liquidar stock de temporadas anteriores, lo que puede traducirse en buenas oportunidades para comprar prendas básicas, ropa deportiva o calzado de calidad a precios reducidos. Sin embargo, no todo descuento supone un ahorro real. Con frecuencia, los consumidores terminan adquiriendo ropa que no necesitaban simplemente porque tiene una gran rebaja. Una prenda con un 60% de descuento sigue siendo un gasto innecesario si acaba olvidada en el armario. Además, es recomendable comparar precios y revisar el coste habitual del producto antes de comprar. Algunas ofertas parecen más atractivas de lo que realmente son. Los especialistas recomiendan fijar un presupuesto previo y centrarse en prendas que vayan a utilizarse con frecuencia.

Pequeños electrodomésticos que sí suelen compensar

Las freidoras de aire vuelven a estar entre los productos estrella, pero no son las únicas. Cafeteras, aspiradores robot, batidoras, licuadoras y procesadores de alimentos suelen aparecer con descuentos interesantes. Además, son artículos que normalmente se utilizan durante años, por lo que una buena oferta puede traducirse en un ahorro real. El verdadero peligro: comprar por impulso. Más allá de marketing, el principal riesgo del Black Friday sigue siendo la compra impulsiva. La emoción de aprovechar un descuento puede llevarnos a gastar dinero en productos que no estaban en nuestros planes o que realmente no necesitamos. Es entonces cuando el supuesto ahorro desaparece. Antes de pasar por caja, conviene hacerse una pregunta muy sencilla: ¿lo compraría igualmente si estuviera rebajado? Si la respuesta es no, probablemente no sea una buena compra.

Dónde encontrar buenas ofertas