¿Realmente funciona el colágeno? Esto dice la evidencia científica

En polvo, en cápsulas o mezclado con bebidas, el colágeno se ha convertido en uno de los protagonistas de la suplementación orientada a la belleza y el bienestar. Su popularidad se apoya en una promesa atractiva: contribuir al cuidado de la piel y las articulaciones desde dentro. "Donde hay más evidencia de su funcionamiento es en la piel y en las articulaciones", explica a EFE María Martorell, farmacéutica del equipo técnico de Missence, firma especializada en suplementación, sobre el auge de uno de los suplementos más consumidos. Esta proteína estructural es la más abundante del organismo y forma parte de la piel, los tendones, los cartílagos y otros tejidos. Con la edad, su producción y organización cambian, pero eso no significa que todas las personas necesiten consumirlo ni que un suplemento pueda revertir esos procesos.

Lo que sabemos sobre sus beneficios

En la piel, algunos ensayos clínicos han observado mejoras en parámetros como la hidratación y la elasticidad después de varias semanas de suplementación. En concreto, los resultados se han estudiado en periodos de ocho a doce semanas, según indica la experta. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Martorell señala que la constancia es uno de los factores que pueden influir en los resultados. "En la piel, los estudios muestran mejoras en la hidratación y la elasticidad si se toma a diario". Sin embargo, la duración del consumo no se garantiza por sí sola un efecto. También influyen las características de los estudios, la formulación del producto y la respuesta individual.

¿Qué ocurre cuando lo ingerimos?

Una de las dudas habituales sobre el colágeno oral es si llega intacto a los tejidos que se pretende cuidar. Como cualquier proteína ingerida, se digiere y se descompone en aminoácidos y fragmentos más pequeños. "La duda de si se absorbía correctamente, tan planteada, tenía sentido: el colágeno es una proteína y, al ingerirla, el organismo la descompone", señala Martorell. "No es que el colágeno que tomamos 'viaje' directamente a la piel; aporta péptidos y aminoácidos que el organismo puede aprovechar en su propia síntesis". En estudios con personas se han detectado péptidos derivados del colágeno en la sangre, lo que demuestra que algunos de esos fragmentos pasan a la circulación. Sin embargo, esto no significa que el suplemento llegue directamente hasta las arrugas o las articulaciones ni que todo lo absorbido se transforme en nuevo colágeno. El colágeno hidrolizado se obtiene mediante un proceso que divide la proteína en péptidos de menor tamaño. Esta característica facilita su digestión y permite estudiar cómo se absorben determinados fragmentos, aunque no demuestra por sí sola que un producto vaya a ofrecer a mejores resultados clínicos. La vitamina C también interviene en la formación normal de colágeno. Su función está reconocida en las declaraciones de propiedades saludables autorizadas en la Unión Europea, pero esto no implica que agregar cantidades adicionales a un suplemento mejor necesariamente sus efectos cuando la alimentación ya aporta suficiente vitamina.

¿Existe una edad ideal para comenzar a consumirlo?

No existe una edad oficial a partir de la cual se recomienda tomar colágeno. La producción del organismo cambia progresivamente con los años, pero la velocidad de esos cambios depende de distintos factores y no constituye, por sí sola, una indicación para complementarse. "La producción propia empieza a reducirse de forma progresiva a partir de los 25-30 años, y esa pérdida se acelera en las mujeres con los cambios hormonales de la perimenopausia y la menopausia", afirma Martorell. No obstante, la edad no debería ser el único criterio para decidir si se consume este suplemento. La pérdida de firmeza cutánea es multifactorial, mientras que las molestias articulares pueden responder a distintas causas que requieren una valoración específica. Si existe dolor persistente, no conviene atribuirlo automáticamente a una supuesta falta de colágeno ni intentar resolverlo únicamente con suplementos, indica la experta.

Cómo leer la etiqueta sin dejarse llevar por las promesas

La variedad de productos disponibles hace que comparar las fórmulas sea importante. Martorell recomienda comprobar el tipo de colágeno, su origen, la cantidad por dosis y el resto de los ingredientes. También aconseja desconfiar de las promesas que aseguran resultados extraordinarios o garantizados. "Que aparece el ingrediente en el envase no es suficiente: hay que mirar la dosis real por toma, expresada en gramos", explica. La procedencia también puede ser relevante para quienes tienen alergias, restricciones alimentarias o preferencias concretas, ya que el colágeno comercializado como tal es de origen animal. En el mercado se encuentran fórmulas con colágeno de distintos orígenes y combinaciones con vitamina C, ácido hialurónico o biotina. Sin embargo, que varios ingredientes aparezcan juntos no demuestra que la mezcla sea más eficaz que cada uno por separado. La evidencia sobre los beneficios de estas combinaciones es desigual y depende de las cantidades utilizadas y de los resultados evaluados en los estudios. "El ácido hialurónico y la biotina son otros complementos habituales en fórmulas orientadas a la piel, aunque su evidencia en combinación es menor que la del propio colágeno", apunta Martorell. La farmacéutica también aclara una confusión frecuente: el colágeno como proteína es de origen animal. Los productos comercializados como alternativas veganas suelen contener nutrientes u otros ingredientes que se presentan como apoyo a la síntesis del colágeno propio, pero no son colágeno animal.

La constancia no sustituye a los hábitos saludables.