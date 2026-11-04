Atenas Hernández destaca entre las 100 latinas más influyentes del 2026

Madrid, España

La hondureña Atenas Hernández suma un nuevo reconocimiento a su trayectoria internacional. La especialista en moda e imagen fue incluida en "Latina Powerhouse 100", una selección de la revista ¡HOLA! Américas que distingue a 100 mujeres latinas cuyo talento, liderazgo e influencia sobresalen en diferentes industrias. La distinción pone de relieve el camino que ha recorrido Hernández para posicionarse en el mundo de la moda, así como su iniciativa de convertir su pasión en una plataforma para impulsar a otros talentos. Originaria de Tegucigalpa, ha construido una carrera que trasciende fronteras y mantiene un vínculo especial con sus raíces hondureñas.

Su interés por este universo nació en el entorno familiar, especialmente por influencia de su abuela materna, Armida, originaria de Buenos Aires, quien le transmitió su admiración por las grandes casas de diseño, entre ellas Chanel, y prendas emblemáticas como el tweed. También marcó su estilo personal con algunas tradiciones, como vestir de blanco y llevar el cabello recogido en ocasiones especiales, costumbres que Atenas conserva en su honor. Mucho antes del auge de las creadoras de contenido especializadas en moda, Hernández encontró en las plataformas digitales una oportunidad para acercar el trabajo de diseñadores hondureños y latinoamericanos a nuevas audiencias. Lo que comenzó hace más de una década con un blog y una cuenta de Instagram evolucionó hasta convertirse en una carrera internacional, con colaboraciones junto a firmas reconocidas como Chanel, Cartier y Tommy Hilfiger, además de marcas emergentes.

Su primer patrocinador fue Multiplaza, en Honduras, mientras que una entrevista con el diseñador Custo Barcelona durante Colombiamoda abrió el camino para conseguir su primer cliente internacional: Tommy Hilfiger. A partir de entonces, continuó ampliando su participación en la industria y estableciendo vínculos con creadores de diferentes países. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Entre sus proyectos también figuran colaboraciones con marcas latinoamericanas. En República Dominicana lanzó una colección junto a Ana + María y, posteriormente, durante su estancia en Buenos Aires, diseñó una línea cápsula de cuero para la firma argentina DOMA. Publicada en 2024, esta última propuesta representó su quinta colaboración con una marca de la región. Su faceta creativa también se extiende a la literatura infantil. Hernández es autora de "Valentina sueña con los animales", libro que presentó en la Feria del Libro de Madrid. Sus experiencias viviendo en distintos países le han permitido acercarse a diversas culturas y comunidades creativas, aunque mantiene un profundo orgullo por su origen hondureño.

En el ámbito académico, cuenta con formación en Imagen y Relaciones Públicas, además de experiencias educativas en Francia y Estados Unidos. Su trayectoria también ha recibido atención de importantes publicaciones internacionales: en 2025, "Vogue" México y Latinoamérica la incluyó entre las 77 latinas mejor vestidas del año, destacando su estilo natural y auténtico.