¿Por qué la moda se empeña en recordar a Carolyn Bessette-Kennedy?

Madrid.- Aunque Carolyn Bessette-Kennedy murió hace 27 años, su figura parece estar más viva que nunca: la serie 'Love Story', estrenada a principios de año, devolvió el foco hacia una figura que, sorprendentemente, perdura en la conversación como emblema de moda más que como tendencia efímera. El verano de 1999, vuelve a ser un emblema de estilo imitado y copiado por celebridades y también firmas de moda. Aunque rehuyó la vida pública para evitar ser el centro de todas las miradas (incluso dejó su trabajo como relaciones públicas al frente de Calvin Klein debido al incesante acoso mediático), la estadounidense sigue siendo en la actualidad un emblema de estilo estudiado hasta la saciedad. La miniserie de Ryan Murphy emitida por Disney la colocó en el centro de la conversación estilística, antes incluso de que empezara a emitirse. La ecuación encajaba: un minimalismo depurado, asentado en la fuerte nostalgia de la moda actual hacia la de los años noventa. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Estilo atemporal

La modelo Bella Hadid recupera sus estilismos, las pasarelas de Khaite y Toteme parecen hablar su mismo idioma y Hailey Bieber acaba de rescatar uno de sus vestidos originales. Más que una tendencia, Bessette-Kennedy vuelve a funcionar como un ideal de estilo de cierto aire atemporal. Su paleta era contenida y sus accesorios eran pocos, pero muy precisos. Su armario mezclaba firmas como Prada, Helmut Lang, Jil Sander y Yohji Yamamoto con prendas mucho más accesibles, como los vaqueros Levi's 517, códigos fácilmente replicables en la actualidad. La influencia tampoco se limita a los grandes apariciones como las de Hailey Bieber o Bella Hadid. En Instagram y TikTok se multiplican las recreaciones de sus combinaciones más reconocibles en publicaciones que enseñan, literalmente, a emular el estilo de la estadounidense. Por eso el fenómeno de su figura no consiste únicamente en que vuelvan los años noventa, sino en que una mujer concreta se ha convertido en la personificación de una estética: minimalismo, discreción, prendas de calidad, repetición y una elegancia que parece no necesitar demostración.