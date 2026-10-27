Rosina Córdova: “Me siento más liviana y más feliz que nunca”

Tegucigalpa, Honduras

Después de 22 años vinculada a la televisión, Rosina Córdova inicia una nueva etapa en la comunicación con "Secreto de Mujer Sin Editar", un proyecto digital que apuesta por las conversaciones espontáneas, las experiencias personales y el entretenimiento sin poses. La comunicadora, que también se desempeña como bróker de bienes raíces, decidió retomar un espacio que su público le pedía, esta vez con un formato que le permite compartir historias y opiniones con mayor naturalidad. La primera temporada del podcast reúne a periodistas, artistas, profesionales y figuras de la vida pública hondureña en ocho episodios que buscan mostrar facetas menos conocidas de sus invitados. A sus 52 años, Córdova asegura sentirse más feliz, liviana y en paz consigo misma. En esta entrevista habla de los motivos que la llevaron a regresar a las plataformas digitales, de los retos de dejar atrás la televisión y de su deseo de seguir comunicando desde el corazón durante muchos años más.

Después de 22 años en televisión, usted vuelve a apostar por la comunicación desde un formato digital. ¿Cómo nació la idea de "Secreto de Mujer Sin Editar" y qué necesidad personal o profesional la llevó a convertirlo en su proyecto más reciente? Fue por petición de mucha gente que recordaba el programa y me pedía volver. Sin embargo, en formato de televisión no podría hacerlo porque mi trabajo como bróker de bienes raíces me consume bastante tiempo. ¡Pero no podía dejar de hacer este proyecto! Siento que hace falta alimentar las redes con contenido entretenido, pero sano. Ese es mi enfoque. Una de las características de este podcast es que las conversaciones se presentan sin cortes ni edición, con la espontaneidad como sello. ¿Qué quiere conseguir con este formato que quizá no podía lograr en la televisión tradicional? Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse En la televisión siempre trabajé bajo la espontaneidad, idealmente. Sin embargo, el formato exige más preparación, producción y otros elementos. Este programa, ahora en redes, funciona más como un reality. ¿Hay algo que usted nunca se habría atrevido a decir o preguntar en televisión y que ahora sí se permite hacer en este podcast? Siempre he dicho lo que quiero expresar, desde el respeto, por supuesto. A veces se me han salido dichos hondureños y ni yo misma me he dado cuenta de que hay que ponerle el "¡piiiiiii!". Pero en el podcast ya no tendré ese filtro: todo fluye tal cual, todo es muy real.

El podcast contempla ocho episodios. ¿Quiénes son los invitados de esta primera temporada y qué la llevó a elegirlos? ¿Encontrará el público historias personales, confesiones, experiencias difíciles o aspectos poco conocidos de figuras que normalmente vemos desde otra perspectiva? Los invitados fueron seleccionados por lo que representan para mí y por las cualidades que admiro en cada uno. En el primer episodio está Moisés Izaguirre, periodista y presentador hondureño que me acompañó durante muchos años en "De todo un poco", por Canal Hondured. Siempre ha sido fiel a su manera de ser y a sus convicciones, y considero que eso lo ha llevado al éxito. En el segundo episodio participa Emec Cherenfant. Es el mejor ser humano y médico cirujano que he conocido en la vida. Es un doctor que ama a su público; tanto así que, durante la pandemia, dirigí su programa "Una cita con los Cherenfant". Siempre ha mantenido ese ánimo de dar esperanza y alegría a Honduras. El tercer episodio reúne a Mayra Navarro y Belinda Portillo. Ambas son mujeres de mucha trayectoria, profesionales de primera en sus áreas y grandes mujeres que saben lo que dicen, piensan y quieren. Además, Mayra fue una compañera incondicional en "Así Somos", de LTV. Siempre cree en mis proyectos y la quiero mucho. En el cuarto episodio están Sherry y Sheyla. Está de más decir lo maravillosas artistas nacionales que son. Siempre mantienen su ritmo artístico y abren grandes puertas para Honduras y para ellas mismas en el mundo. Fue un placer tenerlas. En el quinto episodio participa Kilvert Beltrand, uno de los políticos más jóvenes del Congreso Nacional y de otros movimientos. Me hace admirarlo por su inteligencia, elocuencia y perseverancia. No dudo de que llegará a grandes ligas; apuesto mucho por él. El sexto episodio reúne a Xiomara Santos y Rafael Orantes. Ambos son personas muy sinceras, luchadoras y con excelente cordura en sus consejos y vivencias. Los admiro mucho. El séptimo episodio corresponde al día del lanzamiento: una noche inolvidable en la que los invitados que llegaron me hicieron sentir apoyada y querida. Todos son dignos de mi admiración. Y en el octavo episodio estarán Salvador Nasralla e Iroshka Elvir. Fue una experiencia inolvidable compartir con una pareja muy polémica, pero a la vez encantadora por su elocuencia y honestidad en sus ideales. Creo que el público lo disfrutará muchísimo. Miles de personas se suman a sus transmisiones en vivo y a los videos que publica. ¿Qué le ha enseñado esa respuesta del público sobre la manera en que las personas quieren consumir contenido hoy y cómo espera trasladar esa conexión al podcast en YouTube? Tengo claro que la gente necesita un respiro del contenido amarillista, soez, ordinario y de poca conexión con lo real. Mi podcast propone eso: pasar un rato ameno, sin poses, con respeto y con altura de mira, para un público que merece eso y más.

La televisión fue durante más de dos décadas su principal escenario profesional. ¿Cómo ha vivido la transición hacia una etapa más centrada en lo digital? ¿Qué ha sido lo más difícil de dejar atrás y qué libertades ha encontrado en esta nueva forma de trabajar? La televisión me dio momentos maravillosos porque el público siempre me expresó su cariño y respeto de distintas formas. Trabajar todos los días con camarógrafos y con un equipo que termina convirtiéndose en familia no tiene precio. Las redes me parecen más frías. Es una exposición que se presta para que cualquiera diga lo que le plazca, sin respeto ni filtro. Igualmente, es válido, porque el mundo cambió y ahora puedes ser, hacer o decir lo que quieras. Para mí, es un formato difícil, un gran reto. Durante años, el público la ha conocido como presentadora y productora. A sus 52 años, ¿qué ha cambiado en la mujer que está detrás de la figura televisiva y qué aspectos de su vida, sus experiencias o su manera de pensar siente que ahora puede compartir con mayor libertad? Bueno, ¡el cambio salta a la vista! (Risas). Pero, internamente, ha sido bastante importante. Creo que he superado apegos y que mi filosofía de vida se basa en la confianza. No transo mi paz. Creo que hay menos egos. Me importa muy poco la opinión negativa; me quedo con lo bueno. No me complico por absolutamente nada. ¡Me siento más liviana y más feliz que nunca! El primer episodio se estrenó el viernes 16 de octubre en YouTube y la publicación continuará con dos episodios semanales. ¿Qué espera que el público encuentre en esta primera temporada de ocho capítulos y cómo medirá el éxito del proyecto? ¿Se plantea que "Secreto de Mujer Sin Editar" crezca hacia nuevas temporadas o se convierta en una plataforma con otros formatos? La idea es estar muy vigente, sobre todo en YouTube. Tengo mucha fe en el proyecto; ha tenido buena aceptación. El formato es muy cálido y real, y también es ideal para el mundo de las redes. ¡Ojalá tengamos muchas temporadas! Así como en televisión fueron 22 años, no veo por qué no cumplir mis 70 haciendo lo que amo: comunicar desde el corazón.

Rosina Córdova: de la televisión hondureña al podcast sin filtros