Telegram elimina contenido sobre falso bono de Sedesol tras verificación de LA PRENSA Verifica y EH Verifica

San Pedro Sula, Honduras

Telegram confirmó la eliminación de contenido relacionado con un supuesto bono de hasta 10,000 lempiras atribuido a la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), después de que EH Verifica y LA PRENSA Verifica publicaran una verificación que desmintió la existencia de ese beneficio. La confirmación llegó mediante un correo electrónico enviado al equipo de EL HERALDO por Víctor Espinoza, representante de Telegram Messenger, quien informó sobre las medidas adoptadas por la plataforma respecto al contenido identificado en la verificación periodística. "El contenido identificado a partir del artículo ha sido eliminado", comunicó Espinoza en referencia a la publicación titulada "Es falso el bono de hasta L 10,000 de Sedesol: publicación usa sitio web fraudulento", difundida el 21 de octubre de 2026. La comunicación de Telegram confirma la eliminación del contenido señalado, aunque no precisa si la medida incluyó el cierre completo del canal desde el que se difundía la publicación ni detalla cuántos mensajes fueron retirados. La verificación de LA PRENSA Verifica y EH Verifica documentó la circulación de una imagen en grupos de Telegram que anunciaba un supuesto apoyo económico de hasta 10,000 lempiras mediante el Programa de Becas de Sedesol. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse "APOYO ECONÓMICO PARA HONDUREÑOS DEL PROGRAMA SEDESOL RECIBÍ HASTA L 10,000", indicaba el mensaje acompañado de un enlace que dirigía a una página web ajena a los canales oficiales de la institución.

Telegram explica condiciones

En su comunicación con El Heraldo, Telegram también proporcionó una declaración sobre las políticas de moderación que aplica para identificar y retirar contenido relacionado con posibles estafas en su plataforma. "La estafa está explícitamente prohibida por los términos de servicio de Telegram, y dicho contenido se elimina en cuanto se descubre", señaló la empresa. La compañía agregó que sus equipos de moderación utilizan herramientas de inteligencia artificial para identificar publicaciones que incumplen las normas de la plataforma y atender los reportes enviados por los usuarios. "Moderadores, apoyados con herramientas personalizadas de IA, monitorean proactivamente las secciones públicas de la plataforma y aceptan reportes para eliminar millones de contenidos dañinos cada día, incluyendo la estafa", explicó Telegram. Según la declaración, este proceso combina el monitoreo de espacios públicos de la aplicación con las denuncias de los usuarios para detectar y eliminar publicaciones relacionadas con actividades fraudulentas. Al buscar la publicación en el canal de Telegram "PROGRAMAS SEDESOL", LA PRENSA Verifica corroboró que el contenido desinformante había sido eliminado.

LA PRENSA Verifica desmintió narrativa