Emiliano Schenfelt y el consejo de separar las finanzas personales del negocio

Redacción

Tener un negocio rentable no siempre significa contar con estabilidad financiera personal. Muchos emprendedores reinvierten sus ganancias para mantener sus operaciones, pero descuidan la construcción de un patrimonio independiente de la empresa.

Emiliano Schenfelt, creador de contenido en finanzas, recomienda separar ambos recursos y destinar periódicamente una parte de los ingresos al ahorro personal. Su principal advertencia es que depender exclusivamente del negocio puede representar un riesgo económico para su propietario.

"El emprendedor exitoso suele tener un problema que no parece un problema: si deja de trabajar, deja de ganar. Todo cuelga de él", señala.

Los riesgos de depender de un negocio

El informe global 2025-2026 del Global Entrepreneurship Monitor (GEM), elaborado con información de 53 economías, advierte sobre las dificultades que enfrentan los nuevos negocios para consolidarse. En 36 de esos países, los expertos consultados calificaron como insuficientes tanto la disponibilidad como el acceso al financiamiento emprendedor.

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Por su parte, una encuesta de la Reserva Federal de Estados Unidos, publicada en 2025, reveló que el 56% de las pequeñas empresas empleadoras consultadas enfrentó dificultades para cubrir gastos operativos, mientras que el 51% reportó problemas relacionados con flujos de efectivo irregulares durante 2024.

Estas cifras reflejan algunos de los desafíos financieros que enfrentan los negocios y la importancia de administrar sus recursos sin comprometer la estabilidad económica de sus propietarios.

¿Cómo separar las finanzas personales?

Una de las recomendaciones de Schenfelt consiste en asignar una parte de los ingresos al patrimonio personal, aunque inicialmente sea un porcentaje pequeño. El propósito es evitar que todas las ganancias permanezcan vinculadas a la empresa.

"Que se pague a sí mismo primero", plantea al explicar la necesidad de mantener recursos independientes de las operaciones comerciales. También señala que esta práctica no debe comprometer el capital necesario para sostener el negocio.

Otra recomendación es construir una reserva financiera que permita afrontar imprevistos sin depender completamente de las ventas. En su caso, relata que perdió un negocio en 2018 por una decisión ajena a su control, experiencia que influyó en su manera de administrar los ingresos.

La separación entre ambos patrimonios no requiere una cantidad universal ni una edad específica para comenzar. El planteamiento es incorporar el ahorro personal a la planificación financiera y ajustar los montos a las posibilidades del negocio, sin afectar sus obligaciones ni su funcionamiento.