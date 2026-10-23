Los bulos que circularon sobre la visita de una comisión del Congreso de Honduras a El Salvador

San Pedro Sula, Honduras

La visita de una comitiva del Congreso Nacional a El Salvador, realizada el 15 y 16 de octubre de 2026, estuvo acompañada de una serie de publicaciones falsas que circularon en redes sociales. Imágenes creadas con inteligencia artificial (IA) y declaraciones inventadas fueron algunas de las modalidades de desinformación identificadas por LA PRENSA Verifica. La delegación hondureña, encabezada por el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, viajó al país vecino para conocer las estrategias de seguridad implementadas durante el Gobierno de Nayib Bukele, así como el funcionamiento del Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot). Sin embargo, el viaje también fue utilizado para difundir contenido desinformativo. Entre las publicaciones detectadas figuran imágenes que supuestamente muestran a Zambrano reunido con Bukele, fotografías fabricadas que lo sitúan junto a pandilleros dentro del Cecot y declaraciones falsas atribuidas a ambos funcionarios sobre el tratamiento de los integrantes de estructuras criminales. En total, LA PRENSA Verifica identificó y desmintió cinco bulos relacionados con la visita de la delegación hondureña a El Salvador. A continuación el recuento: Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Esta imagen que muestra supuestamente a Tomás Zambrano reunido con Bukele está hecha con IA

En redes sociales circula una imagen que supuestamente muestra a Tomás Zambrano, presidente del Congreso Nacional de Honduras, reunido con Nayib Bukele, presidente de El Salvador. Sin embargo, se trata de un deepfake, un contenido falso creado con inteligencia artificial (IA), según constató EH Verifica mediante un análisis visual y una herramienta especializada de detección. Además, aunque Zambrano sí viajó a El Salvador al frente de una delegación de diputados hondureños entre el 15 y el 16 de octubre de 2026, los reportes consultados sobre la visita documentan una reunión con Ernesto Castro, presidente de la Asamblea Legislativa salvadoreña, y no con Bukele.

Imagen de Tomás Zambrano junto a pandilleros en una celda del Cecot fue creada con IA

Circula en redes sociales una imagen que muestra a Tomás Zambrano, presidente del Congreso Nacional de Honduras, sentado junto a varios reclusos. La descripción de la publicación afirma que se realizó durante su visita al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), en El Salvador. Sin embargo, se trata de un deepfake, un contenido falso creado con inteligencia artificial (IA), según constató EH Verifica a través de un análisis visual y la herramienta Hive Moderation. “El presidente del congreso de Honduras, el tigre Tomas Zambrano en su visita al vecino país de El Salvador fue a ver personalmente el CECOT. Testigos dicen que entro a una celda y uno de los guardias carceleros casi lo deja dentro de la celda con los pandilleros”, dice la descripción de la imagen publicada en Facebook desde el 16 de octubre de 2026.

Es falso que Tomás Zambrano pidiera a Bukele enviar presos de la MS-13 a Honduras para rehabilitarlos

Circula en redes sociales una publicación que atribuye a Tomás Zambrano, presidente del Congreso Nacional de Honduras, una supuesta petición a Nayib Bukele, presidente de El Salvador, para liberar a presos de la Mara Salvatrucha (MS-13) recluidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) y enviarlos a Honduras para rehabilitarlos. Sin embargo, no hay registros públicos que respalden la frase atribuida a Zambrano. Las búsquedas en medios de comunicación y fuentes oficiales no localizaron declaraciones en las que el titular del Poder Legislativo haya solicitado el traslado de reclusos salvadoreños a Honduras con ese propósito. Además, el equipo de Comunicaciones de Zambrano negó que él haya realizado esa petición al mandatario salvadoreño. “PEDIMOS A BUKELE QUE SE PONGA LA MANO EN LA CONCIENCIA Y LIBERÉ A LOS PRESOS DE LA MS-13 Y NOS LOS MANDÉ A HONDURAS PARA REABILITARNOS”, dice el texto superpuesto en la imagen publicada en Facebook, compartida más de 35 veces desde el 16 de octubre de 2026.

Esta imagen de Tomás Zambrano junto a Bukele en el Cecot fue creada con IA

Circula en redes sociales una imagen que supuestamente muestra a Tomás Zambrano, presidente del Congreso Nacional de Honduras, conversando con Nayib Bukele, presidente de El Salvador. La descripción de la publicación asegura que el encuentro ocurrió durante una visita al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot). Sin embargo, la imagen fue generada con inteligencia artificial (IA), según un análisis de Hive Moderation, que detectó un 99.9% de probabilidad de generación sintética. Aunque Zambrano sí visitó el centro penitenciario el 16 de octubre de 2026 junto a una delegación de diputados hondureños, los registros públicos consultados no documentaron el supuesto encuentro con Bukele, algo que tampoco confirmó un periodista de EL HERALDO que realizó la cobertura en el lugar. “TOMÁS ZAMBRANO Y DIPUTADOS HONDUREÑOS VISITAN EL CECOT, Muchas gracias al presidente Nayib Bukele por recibir a Tomás Zambrano y a su comitiva de diputados hondureños durante su visita a El Salvador”, dice la descripción de la imagen publicada en Facebook desde el 16 de octubre de 2026.

No hay registro de que Bukele haya criticado al Gobierno de Honduras por no imponer cadena perpetua a pandilleros