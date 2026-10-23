Precio del dólar este viernes 23 de octubre en Honduras

Tegucigalpa, Honduras. El precio del dólar estadounidense registró una leve baja este viernes 23 de octubre en Honduras, en comparación con la jornada anterior, de acuerdo con los datos del Banco Central de Honduras (BCH). La cotización para la compra se ubicó en L26.8956, mientras que el precio de venta alcanzó L27.0301. Ambas tasas disminuyeron L0.0033 respecto al jueves 22 de octubre, cuando se situaron en L26.8989 para la compra y L27.0334 para la venta.

El tipo de cambio es un indicador relevante para las operaciones comerciales y financieras del país. La cotización del dólar puede incidir en el costo de bienes importados y en el valor en lempiras de las remesas enviadas desde el extranjero.

¿Dónde comprar dólares en Honduras?

Las personas que necesitan adquirir dólares pueden acudir a bancos y casas de cambio autorizados para realizar este tipo de operaciones. La disponibilidad y las condiciones del servicio pueden variar según la entidad y la transacción. Asimismo, quienes reciben remesas del exterior pueden obtener su dinero en lempiras o en moneda extranjera, de acuerdo con las condiciones del servicio contratado. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

¿Cómo se calcula el precio del dólar?