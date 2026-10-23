Defensa de exgerente de la Enag presenta escrito ante la CSJ tras orden de captura

Tegucigalpa, Honduras. La defensa legal de Edis Antonio Moncada, exgerente de la Empresa Nacional de Artes Gráficas (Enag), presentó este viernes un escrito ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en el que comunica la disposición de su representado de comparecer voluntariamente ante las autoridades judiciales.
La gestión se realizó después de que se emitiera una orden de captura contra el exfuncionario, quien figura entre los imputados en un proceso relacionado con las actuaciones de la extinta comisión permanente del Congreso Nacional.
Según la información, los abogados acudieron a la sede del Poder Judicial para dejar constancia de la voluntad de Moncada de presentarse ante las instancias correspondientes y atender el proceso en su contra.
El Ministerio Público atribuye al exdirector de la Enag tres presuntos delitos de violación a los deberes de los funcionarios, en perjuicio de la administración pública.
Los señalamientos forman parte de una investigación que involucra a exintegrantes de la comisión permanente del Congreso Nacional por decisiones y actuaciones realizadas tras las elecciones generales 2025.
Luis Redondo y exmiembros de la comisión permanente
En la relación a este caso, las autoridades también libraron una orden de captura contra el expresidente del Poder Legislativo, Luis Redondo.
El extitular del Congreso es señalado por perturbación ilícita contra el funcionamiento de las instituciones, usurpación de funciones y dos delitos de violación de los deberes de los funcionarios, por actuaciones durante su gestión al frente de la comisión permanente.
Por los mismos delitos fueron acusados los diputados de Libre Hugo Noé Pino, Fabricio Sandoval, Kritza Pérez, Linda Donaire, Scherly Arriaga y Edgardo Casaña, así como los excongresistas Carlos Raudales, Karen Martínez, Juan Barahona, Silvia Ayala y Osman Chávez.