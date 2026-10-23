Defensa de exgerente de la Enag presenta escrito ante la CSJ tras orden de captura

Tegucigalpa, Honduras. La defensa legal de Edis Antonio Moncada, exgerente de la Empresa Nacional de Artes Gráficas (Enag), presentó este viernes un escrito ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en el que comunica la disposición de su representado de comparecer voluntariamente ante las autoridades judiciales. La gestión se realizó después de que se emitiera una orden de captura contra el exfuncionario, quien figura entre los imputados en un proceso relacionado con las actuaciones de la extinta comisión permanente del Congreso Nacional.

Según la información, los abogados acudieron a la sede del Poder Judicial para dejar constancia de la voluntad de Moncada de presentarse ante las instancias correspondientes y atender el proceso en su contra. El Ministerio Público atribuye al exdirector de la Enag tres presuntos delitos de violación a los deberes de los funcionarios, en perjuicio de la administración pública.

Los señalamientos forman parte de una investigación que involucra a exintegrantes de la comisión permanente del Congreso Nacional por decisiones y actuaciones realizadas tras las elecciones generales 2025. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Luis Redondo y exmiembros de la comisión permanente