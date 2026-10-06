Este video de decenas de peces supuestamente grabado en el Lago de Yojoa fue creado con IA

San Pedro Sula, Honduras.- Circula en redes sociales un video que supuestamente muestra una inundación con decenas de peces desplazándose por la zona cubierta de agua. La descripción de la publicación asegura que las imágenes fueron grabadas en el Lago de Yojoa, en Honduras.

Sin embargo, se trata de un deepfake, un contenido falso creado con inteligencia artificial (IA), según constató LA PRENSA Verifica, por lo que no muestra una inundación ocurrida en el Lago de Yojoa.

“Lago de Yojoa Honduras no es Zuiza”, dice literalmente el texto sobrepuesto de una publicación de TikTok, compartida más de 700 veces desde el 5 de octubre de 2026.

Durante los primeros días de octubre de 2026, San Pedro Sula y otros municipios de Cortés registraron fuertes lluvias que provocaron inundaciones en calles, daños en viviendas y dificultades en la circulación vehicular.

Uno de los episodios de mayor intensidad ocurrió el viernes 2 de octubre, cuando las precipitaciones anegaron calles, barrios y colonias de la ciudad. En sectores como la 13 calle del barrio Paz Barahona, la corriente alcanzó suficiente fuerza para arrastrar una motocicleta de carga, mientras varios vehículos quedaron varados en otros puntos.

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Según datos de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco), citados por EL HERALDO y LA PRENSA, un primer balance estableció que al menos 230 familias resultaron afectadas por las inundaciones. Entre los sectores con mayores daños estuvieron la parte baja del barrio Cabañas, Montefresco Este y zonas cercanas a Chamelecón.

En Montefresco Este, el nivel del agua llegó a aproximarse a un metro y medio, mientras algunas familias reportaron pérdidas de electrodomésticos, camas, ropa, alimentos y otros bienes, como lo informó LA PRENSA.

El recuento fue actualizado posteriormente. Para el 5 de octubre, autoridades de Copeco informaron que 282 viviendas habían resultado afectadas en 13 barrios del sector sureste de San Pedro Sula, entre ellos Valle de Sula 1, Valle de Sula 2, barrio Cabañas y Las Delicias.

Las autoridades también identificaron factores que agravaron los anegamientos. Durante recorridos efectuados entre el viernes y el sábado, Copeco encontró alrededor de 32 puntos con alcantarillas obstruidas por acumulación de basura.

La institución señaló que los residuos en calles, tragantes y sistemas de drenaje dificultaron el desplazamiento del agua y contribuyeron a las inundaciones en zonas bajas.