San Pedro Sula. Los ciudadanos hondureños que decidan retornar de manera definitiva a territorio nacional ya cuentan con un marco operativo para ingresar sus bienes libres de gravámenes, tras la entrada en vigencia del reglamento de la Ley Especial de Facilitación del Retorno y Protección del Patrimonio de las Personas Migrantes Hondureñas y sus Familias. La disposición entró en vigor mediante la publicación del Acuerdo Ejecutivo 657-2026 en el Diario Oficial La Gaceta, normativa emitida por la Secretaría de Finanzas (Sefin) que detalla el alcance de las exoneraciones y los pasos administrativos para solicitarlas.

El beneficio fiscal contempla la exención de tributos para la importación de menaje de casa, así como de herramientas y equipos destinados al trabajo, fijando un tope máximo de hasta 150,000 dólares por cada uno de estos rubros. De igual forma, el decreto faculta el ingreso bajo franquicia aduanera de dos automotores: uno para uso personal o familiar y otro orientado a labores productivas. Durante el primer año fiscal tras aceptarse la declaración de importación definitiva, estos vehículos quedarán exentos del pago de la Tasa Única Anual Vehicular, la Tasa Vial Municipal y otros cargos relacionados. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Para optar a este régimen, los solicitantes deben encontrarse físicamente en Honduras y tramitar su acreditación ante el Instituto Nacional de Migración (INM), presentando su Documento Nacional de Identificación (DNI) o pasaporte vigente junto con una declaración escrita donde manifiesten su intención de residir permanentemente en el país. Con estos datos, la entidad migratoria emitirá la constancia oficial de persona migrante retornada.