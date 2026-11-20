Tegucigalpa, Honduras. El presidente de Honduras, Nasry Asfura, sostuvo una reunión con representantes de la Misión Presidencial Latinoamericana y del Caribe (MPLC) en Casa Presidencial, donde abordaron oportunidades de cooperación económica, política, social y ambiental para fortalecer la integración y el desarrollo sostenible de la región.
El encuentro se desarrolló en el marco del Foro Horizontes Latinoamericanos | Honduras 2026, bajo el lema "Centroamérica: la región que el mundo comienza a descubrir", una iniciativa que busca promover el diálogo, la cooperación y el intercambio de experiencias entre líderes latinoamericanos.
Durante la reunión, los representantes de la MPLC extendieron una invitación a Asfura para integrarse a esta plataforma internacional, que reúne a expresidentes y líderes políticos comprometidos con la promoción de la paz, la democracia y el desarrollo regional.
En el encuentro participaron Juan Carlos García, secretario de la Presidencia; Thomas Field, presidente de la MPLC; y Olinda Salguero, vicepresidenta y directora ejecutiva de la organización.
También estuvieron presentes Luis Alberto Castiglioni, exvicepresidente de Paraguay; Federico Alberto González Franco, excanciller paraguayo; y Omar Rivera, embajador de la MPLC en Honduras.
La reunión permitió explorar posibles espacios de colaboración y fortalecer el acercamiento entre Honduras y esta organización, mediante el intercambio de propuestas relacionadas con los desafíos y oportunidades que enfrenta América Latina y el Caribe.
Impulsar la prosperidad
Asfura ha reiterado en otros encuentros internacionales la importancia de fortalecer los vínculos entre los países centroamericanos. El 5 de septiembre de 2026, durante una actividad organizada por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), destacó que la región representa alrededor de 50 millones de habitantes y llamó a trabajar unidos para impulsar la prosperidad y el desarrollo de sus pueblos.
El 22 de junio de 2026, Asfura y el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, acordaron reforzar las relaciones bilaterales y avanzar en el fortalecimiento del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), con énfasis en la coordinación regional, el comercio y el desarrollo económico.
El 15 de noviembre, el mandatario hondureño sostuvo un acercamiento con el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Albert R. Ramdin, con quien intercambió puntos de vista sobre los desafíos regionales, las oportunidades de inversión y la generación de empleo.