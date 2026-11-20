Tegucigalpa, Honduras. El presidente de Honduras, Nasry Asfura, sostuvo una reunión con representantes de la Misión Presidencial Latinoamericana y del Caribe (MPLC) en Casa Presidencial, donde abordaron oportunidades de cooperación económica, política, social y ambiental para fortalecer la integración y el desarrollo sostenible de la región.

El encuentro se desarrolló en el marco del Foro Horizontes Latinoamericanos | Honduras 2026, bajo el lema "Centroamérica: la región que el mundo comienza a descubrir", una iniciativa que busca promover el diálogo, la cooperación y el intercambio de experiencias entre líderes latinoamericanos.

Durante la reunión, los representantes de la MPLC extendieron una invitación a Asfura para integrarse a esta plataforma internacional, que reúne a expresidentes y líderes políticos comprometidos con la promoción de la paz, la democracia y el desarrollo regional.

En el encuentro participaron Juan Carlos García, secretario de la Presidencia; Thomas Field, presidente de la MPLC; y Olinda Salguero, vicepresidenta y directora ejecutiva de la organización.

También estuvieron presentes Luis Alberto Castiglioni, exvicepresidente de Paraguay; Federico Alberto González Franco, excanciller paraguayo; y Omar Rivera, embajador de la MPLC en Honduras.

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La reunión permitió explorar posibles espacios de colaboración y fortalecer el acercamiento entre Honduras y esta organización, mediante el intercambio de propuestas relacionadas con los desafíos y oportunidades que enfrenta América Latina y el Caribe.